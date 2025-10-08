Frio, chuva, calor e seca: clima no país tem de tudo nesta 4ª; confira

Após uma virada no tempo, a quarta-feira (8/10) será marcada por instabilidades em boa parte do Brasil, com destaque para o frio e a chuva no Sudeste e para as pancadas localizadas no Norte e no Centro-Oeste. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência para os próximos dias é de intensificação dos ventos marítimos, o que pode provocar chuva mais frequente e até forte no litoral paulista e áreas próximas.

Segundo o órgão, o tempo segue fechado em São Paulo, com chuvas irregulares de fraca a moderada intensidade ao longo do dia. As temperaturas permanecem baixas para esta época do ano, com máxima que não deve passar dos 18°C e mínima próxima de 13°C. Ao final da semana, a chuva tende a se tornar mais intensa e constante na Grande São Paulo, com termômetros variando entre 14°C e 20°C.

No Rio de Janeiro, o céu ficará encoberto e há possibilidade de pancadas isoladas à tarde, com temperaturas entre 19°C e 25°C. Em Minas Gerais, Belo Horizonte segue com o mesmo cenário de nebulosidade e chuvas passageiras, variando de 18°C a 29°C. Já no Espírito Santo, as cidades litorâneas, como Vitória, devem registrar chuvas isoladas, com mínima de 19°C e máxima de 26°C.

No Sul, a instabilidade permanece sobre o norte do Paraná, com previsão de chuva moderada a forte e temperaturas entre 19°C e 25°C em Curitiba. No norte de Santa Catarina, Florianópolis terá tempo firme, com mínima de 13°C e máxima de 20°C. O Rio Grande do Sul terá um dia de tempo estável e frio, com Porto Alegre registrando entre 10°C e 21°C.

Até mesmo o Centro-Oeste terá o dia marcado pelas instabilidades. Pancadas isoladas são esperadas em Mato Grosso do Sul, com Campo Grande registrando mínima de 16°C e máxima de 34°C, e no sul e leste de Mato Grosso, onde Cuiabá terá temperaturas entre 19°C e 36°C. Em Goiás, o tempo permanece firme e com céu claro em Goiânia, onde os termômetros variam de 23°C a 36°C.

Calor intenso

No Nordeste, a circulação dos ventos úmidos do oceano favorece a ocorrência de chuvas na faixa leste da região, especialmente entre a Bahia e a Paraíba. Em Salvador, os termômetros oscilam entre 22°C e 30°C, enquanto em João Pessoa variam de 23°C a 29°C. No interior nordestino, o predomínio é de tempo seco, céu claro e calor intenso.

No Norte, áreas de instabilidade continuam atuando sobre quase todo o território, com chuvas mais intensas no Amazonas, Rondônia, Acre, Amapá e Pará. Em Manaus, a mínima será de 23°C e a máxima de 34°C. Porto Velho terá variação de 19°C a 35°C, e Rio Branco, de 23°C a 35°C.

Em Macapá, as temperaturas ficam entre 24°C e 34°C, enquanto Belém varia de 23°C a 33°C. No extremo sudeste do Pará, há risco de temporais localizados. Em Tocantins, o tempo firme predomina, e Palmas terá um dos dias mais quentes do país, com mínima de 25°C e máxima de 37°C.