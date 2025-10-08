08/10/2025
Frio, chuva, calor e seca: clima no país tem de tudo nesta 4ª; confira
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.

Frio, chuva, calor e seca: clima no país tem de tudo nesta 4ª; confira

Após uma virada no tempo, a quarta-feira (8/10) será marcada por instabilidades em boa parte do Brasil, com destaque para o frio e a chuva no Sudeste e para as pancadas localizadas no Norte e no Centro-Oeste. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência para os próximos dias é de intensificação dos ventos marítimos, o que pode provocar chuva mais frequente e até forte no litoral paulista e áreas próximas.

Segundo o órgão, o tempo segue fechado em São Paulo, com chuvas irregulares de fraca a moderada intensidade ao longo do dia. As temperaturas permanecem baixas para esta época do ano, com máxima que não deve passar dos 18°C e mínima próxima de 13°C. Ao final da semana, a chuva tende a se tornar mais intensa e constante na Grande São Paulo, com termômetros variando entre 14°C e 20°C.

No Rio de Janeiro, o céu ficará encoberto e há possibilidade de pancadas isoladas à tarde, com temperaturas entre 19°C e 25°C. Em Minas Gerais, Belo Horizonte segue com o mesmo cenário de nebulosidade e chuvas passageiras, variando de 18°C a 29°C. Já no Espírito Santo, as cidades litorâneas, como Vitória, devem registrar chuvas isoladas, com mínima de 19°C e máxima de 26°C.

No Sul, a instabilidade permanece sobre o norte do Paraná, com previsão de chuva moderada a forte e temperaturas entre 19°C e 25°C em Curitiba. No norte de Santa Catarina, Florianópolis terá tempo firme, com mínima de 13°C e máxima de 20°C. O Rio Grande do Sul terá um dia de tempo estável e frio, com Porto Alegre registrando entre 10°C e 21°C.

Até mesmo o Centro-Oeste terá o dia marcado pelas instabilidades. Pancadas isoladas são esperadas em Mato Grosso do Sul, com Campo Grande registrando mínima de 16°C e máxima de 34°C, e no sul e leste de Mato Grosso, onde Cuiabá terá temperaturas entre 19°C e 36°C. Em Goiás, o tempo permanece firme e com céu claro em Goiânia, onde os termômetros variam de 23°C a 36°C.

Calor intenso

No Nordeste, a circulação dos ventos úmidos do oceano favorece a ocorrência de chuvas na faixa leste da região, especialmente entre a Bahia e a Paraíba. Em Salvador, os termômetros oscilam entre 22°C e 30°C, enquanto em João Pessoa variam de 23°C a 29°C. No interior nordestino, o predomínio é de tempo seco, céu claro e calor intenso.

No Norte, áreas de instabilidade continuam atuando sobre quase todo o território, com chuvas mais intensas no Amazonas, Rondônia, Acre, Amapá e Pará. Em Manaus, a mínima será de 23°C e a máxima de 34°C. Porto Velho terá variação de 19°C a 35°C, e Rio Branco, de 23°C a 35°C.

Em Macapá, as temperaturas ficam entre 24°C e 34°C, enquanto Belém varia de 23°C a 33°C. No extremo sudeste do Pará, há risco de temporais localizados. Em Tocantins, o tempo firme predomina, e Palmas terá um dos dias mais quentes do país, com mínima de 25°C e máxima de 37°C.

