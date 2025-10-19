frio-intenso-chega-a-sp-e-temperaturas-caem-na-primavera.-veja-o-clima

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil emitiu alerta para o frio intenso no estado de São Paulo em plena primavera. Nos próximos dias, segundo o órgão, as temperaturas mínimas terão queda acentuada, com previsão de 8ºC para região metropolitana da capital.

Em meio à passagem da frente fria, as temperaturas devem cair no interior paulista: de 5°C na Serra da Mantiqueira a 12°C em regiões como Presidente Prudente, Marília e Ribeirão Preto. No litoral, os termômetros devem marcar cerca de 14°C na Baixada Santista e região norte.

Massa de ar frio

De acordo com a Defesa Civil, o estado de São Paulo iniciou o domingo (19/10) com temperaturas amenas e chuva em algumas áreas. Ao longo do dia, uma massa de ar frio se posicionará sobre o território paulista.

“A faixa leste será influenciada por ventos úmidos do oceano, com isso, o dia será nublado, com temperaturas amenas e com possibilidade de chuva fraca durante todo o dia”, estimou o órgão.

As temperaturas mínimas serão registradas à noite: entre 10°C e 15°C. Também há possibilidade de rajadas de vento de moderada a forte intensidade.

Acolhimento à população em situação de rua

O governo de São Paulo ativará a ação Abrigo Solidário na Estação Pedro II, da Linha 3-Vermelha do Metrô, na capital, a partir das 19h deste domingo (19/10). A medida deve funcionar até a manhã de quarta-feira (22/10).

Trata-se de uma iniciativa da Defesa Civil em parceria com Metrô de São Paulo, Secretaria dos Transportes Metropolitanos, e Secretaria de Desenvolvimento Social e Fundo Social.

“Durante todos os dias de funcionamento, o Abrigo Solidário disponibiliza alimentação, colchões, cobertores e acolhimento humanizado. Os pets são bem-vindos e recebem o cuidado necessário”, destacou a Defesa Civil, em comunicado.

“No período da manhã, ao saírem do abrigo, os acolhidos receberão um ticket para tomarem café da manhã no restaurante Bom Prato, da Rua 25 de Março”, acrescentou.