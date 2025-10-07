Frio no Sul e capital com calorão no Nordeste; veja o clima nesta 3ª

Oito estados de três regiões do país estão sob alerta de “perigo” relativo à queda de temperatura nesta terça-feira (7/10), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso, que possui grau de intensidade identificado pela cor laranja, é válido para toda a extensão do Paraná e de Mato Grosso do Sul e para parte dos estados de São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso. Também foram alertados o extremo sudoeste de Goiás e Minas Gerais, além do extremo norte gaúcho.

De acordo com o órgão, o aviso é relativo à queda de 5°C na média dos termômetros nestas localidades, o que pode provocar riscos à saúde da população. Também foram emitidos alertas de chuvas intensas para os mesmos estados e para a Região Norte, mas com grau de intensidade de “perigo potencial”, nível mais brando da escala do instituto.

Segundo o órgão, o tempo deve seguir a tendência dos últimos dias em diferentes pontos no Brasil, mas há localidades em que as condições podem ser alteradas. No Sul, a manutenção da frente fria sobre a região deve manter o cenário de chuvas e tempo frio.

Em Florianópolis (SC), por exemplo, a terça deve ser de muitas nuvens com chuva isolada, e os termômetros devem ficar entre 16ºC e 19°C. Em Curitiba (PR), o cenário também é de céus fechados, com a diferença de que a chuva deve ser mais intensa e o dia mais frio, com mínima de 13°C e máxima de 16°C.

Dentre as capitais do Sul, a única que deve ter tempo firme é Porto Alegre (RS), onde a terça deve ser de céu encoberto, mas sem a previsão de chuvas. A cidade também apresenta maior amplitude entre temperatura mínima e máxima para as capitais da região, com 12ºC e 19°C, respectivamente.

No Sudeste, a previsão de tempo firme é válida para todas as capitais, com exceção de São Paulo (SP), onde há a possibilidade de chuva isolada com termômetros na faixa entre 16ºC e 22°C. Já no Rio de Janeiro (RJ) e em Vitória (ES) e Belo Horizonte, a terça será sem chuva e com um pouco mais de calor, com os termômetros podendo até mesmo ultrapassar a marca dos 30°C durante a tarde.

No Centro-oeste, o dia deve ser de chuvas moderadas no extremo sul de Mato Grosso e na faixa do centro-sul de Mato Grosso do Sul, mas os termômetros nas capitais ainda seguem o cenário de tempo quente, na faixa dos 30°C.

Em Goiás e no Distrito Federal, o dia é de tempo mais firme e de baixa umidade misturados com uma grande amplitude térmica, com mínimas entre 20ºC e 21° C e máximas entre 32 e 37°C.

Chuva e calor

No Norte do Brasil, a terça deve ser de chuva para toda a extensão de Acre, Amazonas e Roraima, mas também deve chover na parte leste do pará e na maior parte de Rondônia, com exceção do sul do estado. No Amapá e no Tocantins, entretanto, o dia deve ser de sol forte e céus claros. Palmas (TO), inclusive, deve ter o dia mais quente dentre todas as capitais do norte, com previsão de mínima e máxima de 25ºC a 38°C, respectivamente.

Os demais estados região também devem registrar mais um dia de altas temperaturas, com previsão de máxima na faixa dos 35°C.

No Nordeste, a previsão é de um dia de calor e de céus abertos no interior. No litoral, os céus devem permanecer com muitas nuvens, e a previsão é de temperaturas um pouco mais brandas, mas ainda perto dos 30°C.

Em Salvador (BA), por exemplo, a previsão é de que os termômetros permaneçam na faixa entre 21ºC e 28°C. Por outro lado, Teresina (PI) deve ter a terça mais quente dentre todas as capitais do país, com previsão de mínima e máxima de 27ºC e 39°C.