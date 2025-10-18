18/10/2025
Fruta apoia a saúde do coração, melhora o foco e “limpa” o intestino

Escrito por Metrópoles
A uva é uma das frutas mais antigas cultivadas pela humanidade. Sua domesticação, voltada tanto para o consumo quanto para a produção de vinho, começou no período Neolítico, por volta de 6.000 a.C. A versatilidade e adaptabilidade do alimento fizeram o alimento se tornar popular, e seu consumo traz benefícios surpreendentes para a saúde geral do corpo.

De acordo com o nutricionista Matheus Maestralle, o segredo está na riqueza de polifenóis presentes na fruta. “Esses antioxidantes naturais combatem inflamações, desaceleram o envelhecimento celular e protegem tecidos essenciais, como o coração, o cérebro e o intestino”, afirma.

Imagem colorida de uvas roxas - Metrópoles - frutaAs uvas roxas contém maior potencial antioxidante

Boa parte desses efeitos está ligada às antocianinas, pigmentos naturais que dão à uva roxa sua coloração intensa. Embora as variedades verdes e vermelhas também sejam benéficas, elas contêm quantidades menores dessas substâncias.

“Por isso, quanto mais escura a uva, maior seu potencial antioxidante”, explica o nutricionista.

Benefícios surpreendentes

De acordo com o expert, esses compostos bioativos não só ajudam a retardar os sinais da idade, como também atuam diretamente na saúde cardiovascular.

“Substâncias como o resveratrol e as proantocianidinas contribuem para o relaxamento dos vasos sanguíneos, reduzem a pressão arterial e ajudam a controlar o colesterol ruim (LDL)”, explica Matheus Maestralle.

Mas os benefícios não param por aí. No cérebro, os antioxidantes atuam na redução do estresse oxidativo, considerado um dos grandes vilões do envelhecimento neural.

“Estudos já demonstram que o consumo regular da fruta pode melhorar o foco, a memória e até proteger contra o declínio cognitivo — embora mais pesquisas ainda estejam em curso para confirmar esses efeitos a longo prazo”, destaca Matheus.

A fruta apoia a saúde do coração

A uva é um importante aliado para a concentração

A saúde mental e a intestinal estão intimamente ligadas à alimentação

Os antioxidantes da uva também agem na pele

No sistema digestivo, a uva segue surpreendendo. Matheus revela que os polifenóis alimentam as bactérias benéficas da microbiota intestinal, favorecendo o equilíbrio do intestino e reduzindo inflamações crônicas. “Um intestino saudável impacta diretamente na imunidade, no humor e no metabolismo”, reforça Matheus Maestralle.

Além de proteger órgãos vitais, os antioxidantes da uva também agem na pele. Matheus aponta que eles ajudam a preservar o colágeno, reduzem inflamações cutâneas e retardam a formação de rugas e flacidez.

“Compostos como o resveratrol, a quercetina e as antocianinas, inclusive, estão disponíveis em forma de suplemento — uma alternativa viável, mas que nunca substitui o poder de uma alimentação equilibrada”, assegura o nutricionista.

Atenção ao consumo!

A boa notícia é que não é preciso exagerar para colher esses benefícios. O nutricionista revela que uma xícara por dia (cerca de 150g) já é suficiente.

“A fruta pode ser consumida in natura, congelada, em sucos sem açúcar ou incorporada a refeições. Por ser fonte de energia rápida, também é indicada antes de atividades físicas de longa duração — funcionando como um pré-treino natural”, garante Matheus Maestralle.

Foto colorida de suco de uva em copo e cachos de uva - MetrópolesO suco de uva é rico em resveratrol

Apesar de ser uma fruta saudável, o especialista alerta que o consumo exagerado, especialmente na forma de suco, pode causar picos de glicose. “O suco concentra mais açúcar por porção, então é importante respeitar a demanda individual e, se possível, ter orientação profissional”.

Para equilibrar melhor a resposta glicêmica, ele indica como uma boa estratégia consumir a uva combinada a alimentos ricos em fibras, proteínas ou gorduras boas.

“Iogurtes naturais, aveia e castanhas são excelentes opções para acompanhar a fruta e aproveitar seus nutrientes com mais segurança”, orienta Matheus.

E o vinho?

Fotografia colorida mostrando pessoas brindando com taças de vinho-Metrópoles

O consumo de vinho quando vínculado a um hábito saudável é um tema controverso. Alguns estudos científicos relacionam o costume de beber uma taça de vinho às vantagens ao coração. Enquanto outros estudiosos, questionam a bebida alcoólica como um aliado da saúde.

Segundo o especialista, o vinho tinto é uma fonte de resveratrol, mas existem ressalvas ao considera-lo saudável. “O álcool anula parte dos efeitos positivos da substância e, do ponto de vista nutricional, não há dose segura. Por isso, se for consumir a bebida, que seja por prazer social, e não como fonte de saúde”,  finaliza o especialista.

