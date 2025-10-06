Fruta rica em potássio ajuda a regular pressão e protege os rins

Poucas frutas são tão versáteis quanto a banana. Ela vai bem no café da manhã, é excelente como pré-treino e “salva” quando a fome aparece no meio da tarde. Muito além da praticidade, o que muita gente não sabe é que a fruta comum do dia a dia pode ser uma forte aliada da saúde cardiovascular e renal — e tudo graças ao potássio.

Em entrevista à coluna Claudia Meireles, o nutricionista Matheus Maestralle explica como esse mineral presente na banana pode ajudar a controlar a pressão arterial, proteger os rins e ainda melhorar o humor.

Fruta popular é um importante aliado na saúde do coração e dos rins

Segundo o especialista em nutrição, o aporte de potássio presente na banana é o que contribui diretamente para o equilíbrio dos líquidos e do sódio no organismo. “Uma dieta rica em potássio está associada à redução do risco de hipertensão”, esclarece Matheus Maestralle.

O nutricionista sugere algumas alternativas simples para controlar a hipertensão, como adicionar uma banana no café da manhã

Bananas muito maduras têm alto teor de açúcar

As bananas são uma fonte de diversos compostos fenólicos, uma combinação de polifenóis.

Enquanto o excesso de sódio retém líquidos e sobrecarrega vasos e rins, o potássio age de uma forma oposta. “Ele promove a excreção do sódio pelos rins (natriurese) e favorece o relaxamento das paredes dos vasos sanguíneos (vasodilatação). Esse mecanismo não só ajuda a reduzir a pressão arterial, como também protege o sistema cardiovascular como um todo”, explica o nutricionista.

Além disso, o mineral pode auxiliar na prevenção de pedras nos rins. “É importante frisar que, quando se trata dessa condição, os pacientes não podem apostar apenas na fruta. A prevenção é multifatorial e depende também da hidratação e da genética”, ressalta.

Outras vantagens

Entre os atletas e pessoas que buscam uma fonte de energia rápida, Matheus destaca a banana como uma das melhores frutas para cumprir o objetivo, uma vez que ela fornece carboidratos de fácil digestão.

O humor e o sono também são impactados positivamente pelo consumo da fruta. “Por conter triptofano e vitamina B6, ela vai contribuir para a síntese de serotonina”, explica.

Já as bananas mais verdes, embora menos palatáveis, são ricas em fibras solúveis que favorecem a saúde intestinal e o controle glicêmico. “O amido resistente presente na banana verde contribui com o equilíbrio da microbiota e ajuda a evitar picos de açúcar no sangue”, acrescenta.

Afinal, o consumo da banana é irrestrito?

De acordo com Matheus, o consumo ideal varia conforme o estilo de vida e as necessidades de cada pessoa. “De 1 a 2 bananas por dia já garantem bons benefícios. Atletas ou pessoas com maior gasto calórico podem incluir até mais, especialmente no pré ou pós-treino”, orienta.

Ele lembra que uma banana média tem entre 60 e 100 calorias e cerca de 25g de carboidrato. “Para quem busca emagrecimento, a dica é incluir a fruta combinada a fontes de proteína, gordura boa e fibras. Essa estratégia ajuda no controle glicêmico e pode ser uma boa substituição a doces”, pontua.

