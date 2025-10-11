Fruta termogênica apoia a saúde do coração e ajuda a reduzir o inchaço

Entre as frutas tropicais que combinam sabor, frescor e funcionalidade, o abacaxi se destaca como um verdadeiro tesouro nutricional para a saúde. Rico em fibras, vitaminas e enzimas digestivas, o fruto de cor amarela e sabor adocicado atua auxiliando a saúde cardiovascular, a digestão e a redução da retenção de líquidos — eliminando aquela sensação de inchaço.

Leia também

De acordo com o nutricionista Matheus Maestralle, o que torna o abacaxi um “superalimento” para a saúde geral do corpo é a rica presença da bromelina, uma enzima natural encontrada tanto na polpa quanto no caule da fruta.

O abacaxi é uma fruta tropical que traz benefícios para a saúde, como proteger contra doenças cardiovasculares e a promover a eliminação de líquidos

“Essa substância auxilia na digestão de proteínas e tem ação anti-inflamatória e antiedematosa, ou seja, reduz inchaço. Quando se trata de sua ação, a bromelina atua quebrando compostos pró-inflamatórios e melhorando o retorno venoso e linfático, por isso é útil em casos de retenção de líquidos e processos inflamatórios leves, como em casos de distensão muscular, TPM e até no pós-treino”, explica Matheus.

Tesouro nutricional

Além da bromelina, o abacaxi oferece um pacote nutritivo valioso. Ele contém vitamina C, que tem efeito antioxidante e é essencial para a imunidade e a síntese de colágeno. “Também é rico em manganês, mineral que atua no metabolismo energético e combate os radicais livres”, destaca Matheus.

As fibras solúveis presentes no alimento melhoram a saciedade e regulam o funcionamento intestinal. “Os compostos fenólicos contribuem para a hidratação e o equilíbrio antioxidante do corpo”, acrescenta.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

A casca do abacaxi é rica em vitamina C, fibras, e bromelina, uma enzima com propriedades anti-inflamatórias e digestivas

Getty images 2 de 4

A fruta apoia a saúde do coração

Getty Images 3 de 4

Em alguns casos, o inchaço abdominal pode ser diminuído com o consumo de chá

Getty Images 4 de 4

O abacaxi também pode ser um grande aliado para sintomas pré-menstruais

Getty Images

Como em qualquer plano alimentar, o consumo do abacaxi deve ser individualizado, respeitando o objetivo de cada pessoa. O nutricionista indica, em geral, de uma a duas fatias médias por dia (cerca de 150 a 200 g).

“Para quem busca perda de peso, o abacaxi pode ser uma sobremesa leve ou um lanche da tarde. Já para praticantes de atividade física, funciona bem no pós-treino, combinado com uma fonte de proteína — como whey, iogurte ou ovo cozido”, sugere.

O abacaxi não é uma fruta calórica

Apesar da popularidade, o abacaxi não é tão calórico quanto muitos imaginam. Uma fatia média possui cerca de 50 a 60 kcal e 11 a 12 g de carboidratos. “Por conter cerca de 85% de água e boas quantidades de fibra, o índice glicêmico é moderado, o que significa que não eleva bruscamente a glicemia, especialmente se consumido com moderação”, avalia Matheus.

Contraindicações

Embora saudável, o consumo do abacaxi deve ser evitado em alguns casos. “Pessoas com gastrite ou refluxo precisam de orientação, pois o ácido cítrico pode causar desconforto”, alerta.

Ainda que raro, quem tem alergia à bromelina deve ter cautela, pois podem surgir coceira na boca e na garganta. “Além disso, quem utiliza anticoagulantes deve tomar cuidado, pois em grandes quantidades a bromelina pode potencializar o efeito desses medicamentos”, finaliza Matheus.

Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram.