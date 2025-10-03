Fufuca repete Sabino e tenta emplacar sucessor no Esporte

Sob pressão do próprio partido para deixar o Ministério do Esporte, André Fufuca (PP) atua para emplacar seu sucessor no comando da pasta, assim como o ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil).

Segundo apurou a coluna com aliados de Fufuca e com fontes do Palácio do Planalto, o ministro do Esporte indicou para sucedê-lo na chefia da pasta o atual secretário-executivo, Diego Galdino de Araújo.

Assim como Fufuca, Diego Galdino é do Maranhão. Ele trabalha com o ministro do Esporte desde abril de 2024. Antes disso, foi secretário-executivo adjunto do Ministério da Justiça na gestão Flávio Dino.

Leia também

PP dá ultimato a Fufuca

Como a coluna na quinta-feira (2/10), o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira (PI), disse que o ministro do Esporte tem até a terça-feira (7/10) para deixar o governo Lula.

A aliados, Fufuca tem dito que não quer se indispor com Ciro, que é seu padrinho político. O ministro defende a indicação de seu sucessor sob o argumento de que a pasta ainda “precisa fazer muitas entregas”.

A estratégia de Fufuca é igual a de Sabino. Como noticiou a coluna, o ministro do Turismo tentou emplacar a atual secretária-executiva da pasta, Ana Carla Lopes, como sua sucessora. O Palácio do Planalto, porém, resiste.