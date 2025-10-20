Fuga alucinada na contramão termina com prisão de motorista bêbado

Um homem de 52 anos foi preso em flagrante na madrugada desse domingo (19/10) por dirigir um caminhão embriagado e fugir de uma abordagem policial pela contramão da Rodovia Anhanguera, no sentido Jundiaí, interior de São Paulo.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o motorista não obedeceu à ordem de parada durante uma abordagem e apresentava sinais de embriaguez. Após 4 quilômetros de perseguição, ele foi impedido de avançar.
O homem foi submetido ao teste do bafômetro, que deu positivo para o consumo de álcool, e acabou preso. Ele foi encaminhado ao 1° Distrito Policial de Jundiaí, onde está à disposição da Justiça.