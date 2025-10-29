29/10/2025
Fumaça em ônibus causa pânico no Terminal Urbano de Rio Branco e passageiros saem às pressas

Imagens registradas por populares mostram o veículo envolto por fumaça e pessoas saindo às pressas do loca

Uma fumaça em um ônibus do transporte coletivo causou pânico entre passageiros na manhã desta quarta-feira (29), no Terminal Urbano de Rio Branco.

O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (29)/Foto: Reprodução

Imagens registradas por populares mostram o veículo envolto por fumaça e pessoas saindo às pressas do local. No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ouvir o desespero de uma mulher pedindo renovação da frota municipal enquanto os passageiros correm para fora do ônibus.

O incidente ocorreu em um veículo da linha Belo Jardim 2. Apesar do susto, as chamas não chegaram a se propagar, e ninguém ficou ferido.

De acordo com o mecânico responsável pelo atendimento, a fumaça foi provocada pelo estouro de um cano do compressor de ar, o que gerou o alarme entre os passageiros e quem estava no terminal. O problema foi controlado no local e o veículo recolhido para manutenção.

