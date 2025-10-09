09/10/2025
Fumaça vinda da Bolívia encobre Rio Branco e deve se intensificar até sábado, alerta Friale

Imagens de satélite analisadas por Friale mostram grande concentração de focos de incêndio no território boliviano

A cidade de Rio Branco amanheceu, pelo segundo dia consecutivo, nesta quinta-feira (10), encoberta por uma espessa camada de fumaça que tem origem nas queimadas registradas na Bolívia, conforme alerta o pesquisador meteorológico Davi Friale, em boletim publicado no site “O Tempo Aqui”.

Mesmo com a presença da fumaça, o fim de semana promete ser de calor intenso e tempo seco, com predomínio de sol em todo o Acre | Foto: ContilNet

A tendência, segundo o pesquisador, é que o cenário se agrave entre esta sexta-feira (10) e sábado (11), quando a fumaça pode se tornar ainda mais densa. A melhora deve começar a ser sentida apenas a partir da tarde de sábado, com a mudança na direção dos ventos, que passarão a soprar do norte e do noroeste, regiões onde há menor ocorrência de queimadas.

Imagens de satélite analisadas por Friale mostram grande concentração de focos de incêndio no território boliviano, especialmente em áreas próximas à fronteira com o Acre. Os ventos vindos do sudeste, impulsionados pela passagem de uma massa de ar polar, estariam transportando o material particulado para o leste e o sul do estado, atingindo com mais intensidade a capital acreana.

Mesmo com a presença da fumaça, o fim de semana promete ser de calor intenso e tempo seco, com predomínio de sol em todo o Acre. Já no início da próxima semana, estão previstas chuvas fortes e generalizadas, que deverão contribuir para dispersar a poluição e aliviar a baixa qualidade do ar registrada nos últimos dias.

