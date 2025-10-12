12/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Funcionária de restaurante denuncia Jojo à polícia após exposed

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
funcionaria-de-restaurante-denuncia-jojo-a-policia-apos-exposed

Após se envolver em uma treta com Tays Reis e Lucas Souza, Jojo Todynho está no meio de uma nova polêmica. A funcionária de um restaurante do Jardim Botânico, na zona sul do Rio de Janeiro, denunciou a influenciadora à polícia após ser exposta nas redes sociais.

Tudo começou quando a ex-A Fazenda usou seus stories para contar que foi destratada pela moça por conta de seu posicionamento o político, o que fez com que ela procurasse o estabelecimento comercial para reclamar.

Leia também

“Tem umas semanas, uma querida veio me xingar a troco de nada no Instagram, no direct, por causa do meu posicionamento político. E, pasmem, no perfil dela tinha onde ela trabalhava. E é um restaurante onde fui umas 4 vezes, gosto de lá. Printei tudo, mandei lá e eles acabaram de me responder ‘oi, obrigada por nos avisar’”, começou.

Mais detalhes do caso

Ainda na postagem, Jojo Todynho relatou: “Por que eu fiz isso? Porque o restaurante não tá preocupado que quem frequenta ali é de direita ou esquerda, eles querem que tenha o capital de giro para pagar os funcionários, para as pessoas frequentarem e experimentarem da gastronomia, que é diferenciada e gostosa. E o funcionário não pode estar fazendo isso com o cliente, porque causa desconforto”, contou.

Em seguida, ela pontuou: “Imagina: eu chego no restaurante e vejo a querida, não ia ser legal. Agora, as consequências são dela. Eu também não vou ter pena nenhuma. E a atendente falou pra outra ‘atende ela, não vou atender bolsominia, não’. Chamei o gerente. Pronto, agora ela aguente as consequência porque o respeito tem que ser pra todos”, declarou.

Reação da funcionária

No sábado, nos stories do Instagram, Aline Frazão falou sobre o caso e disse que denunciaria Jojo: “Estou indo lá abrir um BO. De uma vez por todas, essa galera precisa entender que nem o poder que acha que tem, porque achou que tinha o poder. Vocês vão ver que a história não foi nada assim”, afirmou, antes de completar:

12 imagensJojo TodynhoJojo Todynho.Jojo Todynho.Jojo TodynhoJojo Todynho.Fechar modal.1 de 12

Jojo Todynho e Aline Frazão se envolveram em uma polêmica recentemente

Instagram/Reprodução2 de 12

Jojo Todynho

Reprodução/Instagram3 de 12

Jojo Todynho.

Reprodução/Redes sociais.4 de 12

Jojo Todynho.

Reprodução/Redes sociais.5 de 12

Jojo Todynho

Reprodução/Redes sociais.6 de 12

Jojo Todynho.

Reprodução/Redes sociais.7 de 12

A influenciadora Jojo Todynho

Reprodução8 de 12

JojoTodynho.

Reprodução/Internet.9 de 12

A cantora Jojo Todynho.

Reprodução/TV Leo Dias.10 de 12

A influencer Jojo Todynho

Reprodução11 de 12

Jojo Todynho

Reprodução12 de 12

Reprodução.

“Mas se a gente não tomar nossas medidas, não procurarmos nos proteger, essa galera vai estar sempre pisando na gente, fazendo o que acha que pode fazer, falar o que acha que pode falar e propagar o que acha que pode propagar. Pior de tudo é mentira, né?”, disparou.

Acompanhamento jurídico

Logo depois, Aline Frazão compartilhou uma nota de esclarecimento, emitida por sua advogada: “Informamos que a Aline Frazão está sendo assessorada pela Dra. Sofia Alves, que já está tomando as medidas cabíveis sobre a exposição indevida da sua imagem em decorrência dos acontecimentos recentes. É importante deixar claro que não houve demissão nem qualquer tipo de retaliação por parte da empresa”, começou o comunicado.

E continuou: “Pedimos respeito e empatia nesse momento. Que as pessoas evitem espalhar informações se confirmação e, principalmente, não incentivem boicotes”, pediu.

No fim, a advogada apontou: “Vamos seguir com responsabilidade e serenidade, buscando a verdade e o respeito com todos os envolvidos”, concluiu.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost