Funcionário furta R$ 5 mil de farmácia onde trabalha no DF; assista

Câmeras de segurança de uma farmácia localizada na quadra 403 da Asa Norte (DF) flagraram o momento em que um funcionário da própria unidade onde trabalha furta a caixa registradora e leva aparelhos celulares. O crime aconteceu neste sábado (18/10) por volta das 13h50 e o prejuízo é estimado em mais de R$ 5 mil.

Em um dos vídeos é possível ver três funcionários transitando entre a loja, o ladrão, de 33 anos, é o que está de mochila. Após os outros dois saírem do campo de visão, ele rapidamente vai até a caixa registradora e leva todo o dinheiro, que de acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) somavam o valor de R$ 400.

Veja:

Ele ainda pega três aparelhos celulares e pertences pessoais dos outros funcionários, incluindo um casaco, e um moletom. Depois do crime ele fugiu, os demais trabalhadores perceberam rapidamente a ausência dos bens e a gerente da farmácia registrou boletim de ocorrência na 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), que está investigando o caso.

Segundo informações dos responsáveis pela drogaria, o rapaz era recém contratado e provavelmente não sabia ou ignorou a presença das câmeras.