Funcionário pública dá resposta sem sentido ao ser questionada na delegacia sobre comer em restaurante e não pagar a conta

03/10/2025
Mulher declarou que “sustenta” África, Angola e Paquistão durante abordagem policial

Um caso curioso chamou atenção na noite desta quinta-feira (2) em Manaus, quando Roseane da Silva Miranda foi presa após consumir refeições em um restaurante e sair sem pagar a conta. O episódio ganhou repercussão não apenas pela prisão, mas pelas declarações inusitadas da suspeita.

Durante entrevista, Roseane afirmou que não possuía dinheiro no momento, mas disse ser responsável por “manter” o mundo, citando países como África, Angola e Paquistão. Ela ainda comentou que já havia sido presa anteriormente por situações semelhantes e chegou a declarar: “O shopping é meu, o mundo é meu”.

Em um discurso confuso, a mulher contou que já trabalhou em órgãos públicos e instituições privadas, mas acumulou episódios de consumo sem pagamento em diferentes estabelecimentos da cidade. Alguns comerciantes relataram prejuízos superiores a R$ 300 deixados por Roseane em contas não quitadas.

A proprietária de um dos restaurantes contou que Roseane pedia refeições e bebidas, retornava ao local em outras ocasiões, mas nunca efetuava o pagamento. Ao ser questionada, a suspeita utilizava argumentos místicos e religiosos para justificar suas atitudes.

Fonte: AM POST

