21/10/2025
Fundador do restaurante Castelinho, na BR-364, continua desaparecido; buscas continuam

Carro é encontrado próximo à mata, e buscas seguem intensas para localizar o idoso que sofre de Alzheimer

O fundador do restaurante Castelinho, conhecido como Sr. Miranda, está desaparecido desde domingo (19). Familiares informaram que ele saiu por volta das 11h30 na região de Porto Velho, levando uma espingarda, e não retornou para casa.

O senhor Miranda, fundador do restaurante Castelinho, segue desaparecido; familiares e equipes de resgate continuam as buscas na zona rural de Porto Velho/Foto: Reprodução

Na segunda-feira (20), o Corpo de Bombeiros localizou o veículo do idoso com a chave ainda na ignição, mas não encontrou sinais de seu paradeiro. A família relata grande preocupação, já que ele enfrenta problemas de saúde, incluindo Alzheimer, o que torna a situação ainda mais delicada.

As equipes de resgate mantêm buscas contínuas na área de mata próxima à BR-364, na esperança de localizar o pioneiro e restaurador, muito conhecido na comunidade por seu restaurante e pelo trabalho de décadas na região.

Autoridades pedem que qualquer informação sobre o paradeiro do idoso seja comunicada imediatamente às forças de segurança.

