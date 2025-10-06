Fundhacre realiza maior cirurgia de aneurisma já feita no Acre; procedimento durou 5 horas

A Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre) realizou nesta segunda-feira (6) a maior cirurgia de aneurisma de aorta abdominal já registrada no Acre. O procedimento de alta complexidade beneficiou um paciente de 63 anos e foi conduzido pelos cirurgiões vasculares José Augusto e Rodrigo Mariano, com apoio da equipe do centro cirúrgico em Rio Branco.

O aneurisma, que ultrapassava dez centímetros, representava risco elevado de ruptura. Segundo os especialistas, dilatações acima de cinco centímetros já exigem atenção médica, o que torna o caso operado no Acre um marco para a rede pública estadual. A intervenção durou cerca de cinco horas e foi realizada por meio da técnica aberta, considerada mais complexa e indicada para situações de maior gravidade.

De acordo com Rodrigo Mariano, fatores como hipertensão e tabagismo estão entre os principais riscos para o desenvolvimento da doença, que pode ser identificada com exames de rotina. Ele reforçou a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Já José Augusto ressaltou que o cuidado pós-operatório é decisivo, com necessidade de monitoramento intensivo por até dez dias após a cirurgia.

A presidente da Fundhacre, Sóron Steiner, destacou que o procedimento evidencia o fortalecimento da rede pública de saúde. “Uma cirurgia desse nível mostra o quanto a Fundhacre está preparada e fortalecida. Isso é resultado do investimento do governo em estrutura, capacitação e valorização das equipes”, afirmou.

O paciente permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em acompanhamento pela equipe multiprofissional.