17/10/2025
Fundo de pensão dos Correios destitui diretores ligados ao PL

Metrópoles
Por ordem do Palácio do Planalto, o Postalis, fundo de pensão de funcionários dos Correios, destituiu dois diretores do órgão que eram apadrinhados por parlamentares do PL de Jair Bolsonaro.

A decisão foi aprovada em reunião extraordinária do conselho deliberativo do Postalis na quinta-feira (16/10) e faz parte dos cortes de cargos feitos pelo Planalto para “reorganizar” a base aliada.

À coluna, o Postalis informou que o conselho deliberou pela destituição imediata do diretor de Gestão Previdencial, Walison de Melo Costa, e pela saída do diretor de Investimentos Hugo Lancarter.

O diretor de Investimentos do Postalis só deixará o cargo quando seu substituto for habilitado para o cargo. Para a vaga, de acordo com o fundo de pensão, foi indicado Renne Flud Bueno.

Na quinta-feira (16/10), a coluna já havia antecipado que o Planalto mirava os cargos do PL no Postalis como parte da reorganização da base no Congresso anunciada pela ministra Gleisi Hoffmann.

“Vamos reorganizar a base do governo e fazer as mudanças necessárias, com muita responsabilidade. Mas quem quiser estar no governo deverá ser voto do governo no Congresso”, disse Gleisi à coluna no início da semana.

A reorganização, segundo ela, conta com aval do presidente Lula e foi iniciada após a derrota do governo na medida provisória (MP) que trazia alternativas de arrecadação à alta do IOF.

Na semana passada, deputados do PL já viram um apadrinhado do partido ser exonerado da vice-presidência de Sustentabilidade e Cidadania Digital da Caixa Econômica Federal.

