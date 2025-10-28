28/10/2025
Furacão Melissa atinge Jamaica com categoria 5 e deixa ao menos três mortos; veja vídeo

Fenômeno climático histórico causa ventos de mais de 250 km/h, inundações catastróficas e deslizamentos no Caribe; autoridades pedem que população permaneça em abrigos

O furacão Melissa, de categoria 5, atingiu a Jamaica com força total, provocando ventos devastadores, inundações catastróficas e deslizamentos de terra. De acordo com o Ministério da Saúde e Bem-Estar local, ao menos três pessoas morreram no país desde a intensificação do fenômeno, nesta segunda-feira (28/10).

NOAA via Getty Imagens

Em comunicado oficial, o ministério fez um apelo à população para que evite atividades arriscadas durante o furacão:

“Apelamos ao público para que tenha extrema cautela. Atividades como subir em telhados, prender sacos de areia ou cortar árvores podem parecer administráveis, mas mesmo pequenos erros durante um furacão podem resultar em ferimentos graves ou morte.”

📹 Veja o vídeo dos efeitos do furacão Melissa na Jamaica:

Destruição no Caribe

Segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC), Melissa é o furacão mais forte da história recente do Atlântico, com ventos sustentados acima de 250 km/h. O fenômeno avança pelo norte do Caribe, afetando também Haiti, República Dominicana, Cuba e Bahamas.

Até o momento, foram registradas três mortes no Haiti e uma na República Dominicana. O furacão segue provocando danos estruturais severos, cortes de energia e comunicação e isolamento de comunidades inteiras.

“Há possibilidade de falha estrutural total perto da trajetória do centro do furacão Melissa. Ao longo da costa sul, espera-se que ocorram ondas devastadoras com risco de morte”, alertou o Instituto Meteorológico da Jamaica.

Alerta máximo e evacuações

As autoridades jamaicanas pedem que os moradores permaneçam em abrigos e evitem trafegar por áreas alagadas ou com detritos. O governo informou que centros de saúde foram fechados temporariamente, mas que hospitais seguem operando para atender feridos.

O furacão Melissa continua sendo monitorado por satélites e deve manter-se em categoria 5 nas próximas horas, com potencial de impactar diretamente outras ilhas do Caribe antes de seguir rumo ao oceano Atlântico Norte.

Fonte: Centro Nacional de Furacões (NHC) / G1 / BBC News

