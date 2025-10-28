Furacão Melissa atinge Jamaica com força total; há pelo menos 3 mortes

Ao menos três pessoas já morreram na Jamaica após o furacão Melissa, de categoria 5, chegar àquele país e ocasionar ventos destrutivos, marés de tempestade e inundações catastróficas. Nessa segunda-feira (28/10), o Ministério da Saúde e Bem-Estar local lamentou as mortes e fez um apelo ao público para que restrinja algumas atividades enquanto durar o fenômeno meteorológico.

“Apelamos ao público para que tenha extrema cautela: atividades como subir em telhados, prender sacos de areia ou cortar árvores podem parecer administráveis, mas mesmo pequenos erros durante um furacão podem resultar em ferimentos graves ou morte”, comunicou o ministério.

A catástrofe climática se intensificou quando atingiu o nível 5 de gravidade e atingiu regiões próximas ao mar do Caribe, como Jamaica, Haiti, República Dominicana, Cuba e Bahamas. Até o momento, o furacão matou pelo menos três pessoas no Haiti e uma na República Dominicana.

No momento, o furacão atinge com mais intensidade o norte do Caribe, onde a Jamaica está situada. Há inundações repentinas catastróficas, deslizamentos de terra e ventos destrutivos e é esperado que este desastre climático continue durante o dia, causando danos generalizados à infraestrutura, cortes de energia e comunicação, além do isolamento de comunidades, segundo o Centro Nacional de Furacões dos EUA.

“Há possibilidade de falha estrutural total perto da trajetória do centro do furacão Melissa. Ao longo da costa sul, espera-se que ocorram ondas de tempestade e ondas devastadoras com risco de morte durante o dia. A falta de ação pode resultar em ferimentos graves ou perda de vidas”, informou o instituto meteorológico.

A recomendação é que a população da Jamaica permaneça em abrigos e evite dirigir em estradas alagadas ou áreas com detritos. “Pode ser extremamente perigoso”, informa o Ministério da Jamaica. Eles ainda afirmaram que centros de saúde estão fechados, mas que hospitais permanecem abertos para atender os feridos.

Melissa, em sua categoria 5, é o furacão mais forte da história recente, com ventos constantes e velocidades superiores a 250 km/,h e tem previsão de atingir diretamente países do Caribe.