Furtos e roubos na rede elétrica deixam brasilienses até 24h sem luz

Crime recorrente no Distrito Federal, os furtos e roubos relacionados a rede de energia elétrica é um problema que vai além da segurança pública. Dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) mostram que, no ano passado, 7.664 unidades consumidoras foram afetadas por causa dessa prática, o que deixou cada uma delas, em média, 18 horas e 30 minutos com o fornecimento interrompido.

Neste ano, somente até agosto, os números já superam os de 2024. Segundo a Aneel, foram 8.131 consumidores afetados (aumento de 6%), cada um deles ficando cerca de 22 horas sem energia elétrica — um crescimento de 19% no período com o abastecimento suspenso. De acordo com a agência, os dados são repassados mensalmente pela Neoenergia Brasília e estão relacionados a qualquer tipo de equipamento que compõe a rede elétrica.

O engenheiro eletricista e professor da Universidade Católica de Brasília (UCB) Luciano Duque ressalta que a questão dos roubos/furtos apresenta uma “complexidade considerável”.

Segundo o especialista, a frequência desses delitos pode ser atribuída, em grande parte, ao fato de que a maioria dos cabos alvos são subterrâneos e compostos por cobre, que tem grande valor de mercado. “A tecnologia empregada nessas instalações favorece o uso desse metal, o que os torna alvos preferenciais”, explica.

Duque afirma que uma solução para mitigar essa prática é a instalação de sensores nas redes subterrâneas. “Esses dispositivos monitoram a integridade dos cabos e, em caso de rompimento, disparam um alarme em um sistema centralizado de gerenciamento. A partir daí, a concessionária pode acionar uma equipe técnica e a polícia, atendendo a ocorrência o mais rápido possível”, avalia.

Prática corriqueira

Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que, de janeiro a agosto deste ano, foram registradas 1.617 ocorrências de furtos de cabos de transmissão de dados, telefonia e energia no DF — uma média de, aproximadamente, 202 casos por mês, na capital do país.

Falando somente do cabeamento elétrico, em todo o ano passado foram 263 registros, contra 299, somente até 23 de setembro deste ano — aumento de 14% — de acordo com a Neoenergia.

Em julho deste ano, um homem de 30 anos foi retirado de dentro de um buraco (foto em destaque) para ser preso por furtar os cabos de energia do local. O caso ocorreu na Rua 25, em Águas Claras, no dia 20 de julho.

Nove dias depois, dois homens foram presos ao furtar cabos de energia na SHCGN 704, na Asa Norte. Os suspeitos foram encontrados e detidos nas proximidades do Centro Universitário de Brasília (Ceub).

Em agosto, dois homens foram presos, um deles pela quarta vez, furtando cabos de energia, somente neste ano. O flagrante foi feito na noite do dia 18, na Asa Norte, próximo ao Autódromo de Brasília. Os suspeitos foram flagrados com os cabos e um alicate nas mãos.

No dia seguinte, policiais civis da 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro) realizaram uma operação contra ladrões de cabos de energia e transmissão de dados no DF. Segundo a investigação, os criminosos usavam uniformes de técnicos de telefonia para despistar a polícia e deram prejuízo de R$ 1 milhão.

Um homem chegou a entrar dentro de um bueiro para furtar cabos de energia

No fim de julho, dois homens foram presos com 10 metros de cabos de energia furtados

Em agosto, dois homens foram flagrados furtando cabos próximo ao Autódromo de Brasília

No mesmo mês, a PCDF fez uma operação contra um grupo que furtava cabos fingindo serem técnicos de telefonia

Ação coordenada

Desde julho, está em vigor a Lei nº 15.181/2025, que tipifica e aumenta as penas aplicadas ao furto, roubo e receptação de fios, cabos ou equipamentos utilizados para fornecimento ou transmissão de energia elétrica ou de telefonia ou para transferência de dados e as aplicadas à interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública.

Contudo, para o pesquisador do Grupo Candango de Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (GCCrim/FD/UnB) Welliton Caixeta Maciel, apenas o agravamento de penas não tem sido capaz de desestimular criminosos. “Eles atuam em redes criminosas e diluem muito rapidamente o produto fruto desses crimes”, observou.

Segundo o especialista, diante deste cenário, é fundamental uma ação coordenada de inteligência entre os órgãos da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), com a colaboração da empresa de energia e da população que constatar tais crimes.

“É imprescindível a intensificação das investigações pela Polícia Civil, a fim de desmontar toda a rede de comercialização de produtos provenientes dos cabos de energia e de telefonia. Esse tipo de criminalidade existe porque tem demanda pelo produto, sendo fundamental a responsabilização dos receptadores”, opinou Caixeta.

Elaboração de estratégias

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Segurança Pública informou, por meio de nota, que tem direcionado investimentos para a capacitação das forças de segurança, a melhoria dos equipamentos utilizados e a adoção de tecnologias avançadas para otimizar o trabalho policial e o fortalecimento dos processos de gestão.

Segundo a pasta, relatórios semanais são compartilhados com as forças de segurança, apontando as chamadas manchas criminais, em que é possível detectar dias, horários e locais de maior incidência de crimes, garantindo um policiamento efetivo.

“Destacamos a importância do registro de ocorrências pela população para subsidiar a elaboração de estudos e manchas criminais que indicam dias, horários e locais de maior incidência de cada crime, entre outras informações relevantes para o processo de investigação”, afirmou a nota.

De acordo com a SSP-DF, esses levantamentos são utilizados na elaboração de estratégias para o policiamento ostensivo da Polícia Militar (PMDF), bem como para a identificação e desarticulação de possíveis grupos especializados, por parte da Polícia Civil (PCDF).