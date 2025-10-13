Futebol acreano ganha mais uma vaga na Copa do Brasil e inicia calendário em janeiro; confira

O presidente da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Adem Araújo, fez importantes anúncios sobre o calendário esportivo do estado durante entrevista concedida à FFACTV, canal oficial da entidade no YouTube.

Durante a conversa, Araújo expressou satisfação com o nível técnico da Série B do Campeonato Acreano e revelou uma grande novidade: a partir de 2026, o Acre contará com três representantes na Copa do Brasil. Os clubes confirmados para a disputa nacional são Galvez, Independência e Vasco-AC.

Até então, apenas o campeão e o vice do Estadual garantiam vaga no torneio. No entanto, uma ampliação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), somada à reformulação do calendário, assegurou ao Acre um terceiro representante, o que deve fortalecer ainda mais o futebol local e dar maior visibilidade aos clubes do estado.

O dirigente também informou que o Campeonato Acreano Série A 2026 começará no dia 11 de janeiro, com o jogo de abertura reunindo o campeão da Série A e o campeão da Série B deste ano.

Encerrando a entrevista, Adem Araújo destacou que a nova temporada promete mais equilíbrio técnico, valorização dos clubes do interior e incentivo às categorias de base, consolidando o crescimento do futebol acreano no cenário nacional.