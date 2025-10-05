05/10/2025
Futebol sustentável? Estádio de madeira promete inovar em projeto ecológico no Japão. Entenda!

O Fukushima United, time da terceira divisão japonesa, anunciou a construção de um estádio totalmente feito de madeira. Com capacidade para cinco mil pessoas e quatro seções separadas, o espaço de 16 metros de altura terá projeto desmontável e reutilizável, unindo inovação, sustentabilidade e memória histórica.

Reconstrução e símbolo

A ideia do estádio surge em uma cidade marcada pelo desastre de 2011, quando um terremoto de magnitude 9 e ondas de até 15 metros deixaram 18 mil mortos. O clube aposta que a arena se torne um símbolo de resiliência para Fukushima, combinando tradição e modernidade.

Engenharia de precisão

“Projetar um estádio inteiramente em madeira engenheirada e totalmente desmontável exige soluções sofisticadas de engenharia, sobretudo em relação à resistência estrutural, ao desempenho frente ao fogo e à durabilidade em diferentes condições climáticas”, explica Otávio Pedroso, arquiteto da Recoma.

Experiências internacionais

Pedroso lembra que há experiências similares em arenas temporárias de grandes eventos esportivos pelo mundo. O conceito de modularidade e reutilização se destaca nesses projetos, garantindo economia e flexibilidade.

Potencial para o Brasil

Segundo o arquiteto, o modelo ainda é pouco explorado no país, mas poderia ser uma alternativa sustentável para clubes menores, permitindo construção rápida, custos reduzidos e menor impacto ambiental.

Visão do clube

O Fukushima United detalhou que o estádio terá quatro setores distintos e poderá receber diferentes tipos de eventos, tornando-se um ponto de encontro comunitário e referência na região.

