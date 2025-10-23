Fuvest antecipa cronograma e divulga locais de prova nesta 5ª (23/10)

Os candidatos inscritos no Vestibular 2026 da Fuvest, que seleciona vagas para a Universidade de São Paulo (USP), podem consultar seus locais de prova a partir das 12h desta quinta-feira (23/10). O calendário foi antecipado, já que a divulgação estava prevista para o final do mês.

Uma novidade do processo seletivo deste ano foi a possibilidade de escolha do local para a realização da prova da primeira fase. Nas cidades ou regiões da capital onde havia duas ou mais escolas aplicadoras, o vestibulando pôde indicar sua preferência de local.

Calendário do vestibular da USP

Primeira fase: 23/11/2025

Segunda fase: 14 e 15/12/2025

Provas de competências específicas – Música: 9 a 12/12/2025

Provas de competências específicas – Artes Visuais: 11/12/20205

Prova de competências específicas – Artes Cênicas: 5 a 9/1/2026

Primeira chamada: 23/01/2026

Os locais de prova definidos estão disponíveis na área do candidato do site da Fuvest.

A primeira fase do vestibular será realizada no dia 23 de novembro em 32 cidades da região metropolitana de São Paulo, do interior e do litoral paulista. Ao todo, 88 locais receberão os vestibulandos. A abertura dos portões das escolas acontecerá às 12h, com fechamento dos portões e início da aplicação da prova às 13h.