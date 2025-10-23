23/10/2025
Universo POP
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Após briga com Virginia Fonseca, Bruna Biancardi prepara parceria com Ana Castela
Ex-namorado de Bia Miranda afirma que influenciadora trocou mensagens picantes com Vini Jr.
Histórico: rei Charles III e papa Leão XIV rezam juntos no Vaticano
Horóscopo: os astros revelam o que esperar desta quinta-feira
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana
Idoso finge a própria morte para testar quem compareceria ao seu velório
Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária
Léo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez: “Agora somos 4!”

Fuvest antecipa cronograma e divulga locais de prova nesta 5ª (23/10)

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
fuvest-antecipa-cronograma-e-divulga-locais-de-prova-nesta-5a-(23/10)

Os candidatos inscritos no Vestibular 2026 da Fuvest, que seleciona vagas para a Universidade de São Paulo (USP), podem consultar seus locais de prova a partir das 12h desta quinta-feira (23/10). O calendário foi antecipado, já que a divulgação estava prevista para o final do mês.

Uma novidade do processo seletivo deste ano foi a possibilidade de escolha do local para a realização da prova da primeira fase. Nas cidades ou regiões da capital onde havia duas ou mais escolas aplicadoras, o vestibulando pôde indicar sua preferência de local.

Calendário do vestibular da USP

  • Primeira fase: 23/11/2025
  • Segunda fase: 14 e 15/12/2025
  • Provas de competências específicas – Música: 9 a 12/12/2025
  • Provas de competências específicas – Artes Visuais: 11/12/20205
  • Prova de competências específicas – Artes Cênicas: 5 a 9/1/2026
  • Primeira chamada: 23/01/2026
Leia também

Os locais de prova definidos estão disponíveis na área do candidato do site da Fuvest.

A primeira fase do vestibular será realizada no dia 23 de novembro em 32 cidades da região metropolitana de São Paulo, do interior e do litoral paulista. Ao todo, 88 locais receberão os vestibulandos. A abertura dos portões das escolas acontecerá às 12h, com fechamento dos portões e início da aplicação da prova às 13h.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost