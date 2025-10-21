21/10/2025
Universo POP
Briga entre cliente e funcionária em padaria termina em troca de xingamentos e arremesso de objetos
Pastora viraliza ao afirmar que o “demônio do Pica-Pau tentou matar o filho dela”
Cliente compra iPhone 16, pede anonimato e usa saco plástico na cabeça para foto da loja
Influenciador é ameaçado de processo após se fantasiar de Fofão no Halloween
Assista ao desabafo de Tata Estaniecki após término com Cocielo
Investigadas, Giovanna Antonelli e GioLaser viram rés em nova ação judicial
Péricles é o terceiro artista a se apresentar no Tiny Desk Brasil
Tata Estaniecki rompe o silêncio após separação de Julio Cocielo
Mulher flagra marido em churrasco com outra, se enfurece e joga geleira no lago
Aventura em alto-mar: Patrulha Canina Sea Patrol prometem muita diversão no Via Verde Shopping

Fux pede para participar de próximos julgamentos da trama golpista

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
fux-pede-para-participar-de-proximos-julgamentos-da-trama-golpista


Logo Agência Brasil

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu nesta terça-feira (21) para participar dos próximos julgamentos das ações penais sobre a trama golpista ocorrida no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O pedido foi feito ao ministro Flávio Dino, presidente da Primeira Turma da Corte, após o colegiado condenar os réus do Núcleo 4, grupo acusado de gerar desinformação para propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral.

Notícias relacionadas:

Fux já faz parte da Primeira Turma, mas solicitou mudança para a Segunda Turma.

Contudo, o ministro quer participar dos demais julgamentos marcados pelo colegiado, entre eles, o julgamento do Núcleo 3, marcado para 11 de novembro, e do Núcleo 2, que será julgado a partir de 9 de dezembro. 

O ministro afirmou que o regimento interno do Supremo é omisso sobre a questão.

“Tenho várias vinculações de processos na Primeira Turma. Queria me colocar à disposição, porque o regimento é omisso, de participar de todos os julgamentos que Vossa Excelência já designou em prol da própria Justiça”, afirmou.

Em reposta a Fux, Flavio Dino disse que vai consultar o presidente do STF, Edson Fachin, sobre a possibilidade levantada pelo ministro. “Não me sinto autorizado para arbitrar essa questão”, disse. 

Fachin já analisa o pedido de Fux para mudar para a Segunda Turma, composta pelos ministros André Mendonça, Nunes Marques, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. 

A vaga foi aberta com a aposentadoria antecipada de Luís Roberto Barroso. Se estivesse permanecido na Corte, Barroso deveria ocupar uma vaga nesse colegiado.

Com a decisão de Fux, a Primeira Turma poderá ficar somente com quatro integrantes. A quinta vaga seria ocupada somente após a nomeação de um novo ministro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a vaga de Barroso.

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost