fux-pede-para-revisar-seu-voto-no-julgamento-de-bolsonaro

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu nesta segunda-feira (20/10) para fazer ajustes em seu voto no julgamento que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). As mudanças, no entanto, não alteram o teor do voto, são apenas ajustes gramaticais.

Fux foi o único dos ministros da Primeira Turma que votou para absolver o ex-mandatário.

Na prática, o pedido de Fux deve atrasar a publicação do acórdão do julgamento. De acordo com o regimento interno do STF, o acórdão deve ser publicado em até 60 dias. Esse prazo passou a contar a partir de 24 de setembro, data em que foi aprovada a ata da sessão do julgamento.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar a organização criminosa que tentou o golpe de Estado.