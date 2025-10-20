20/10/2025
Fux pede para revisar seu voto no julgamento de Bolsonaro

Escrito por Portal Leo Dias
O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu nesta segunda-feira (20/10) para fazer ajustes em seu voto no julgamento que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). As mudanças, no entanto, não alteram o teor do voto, são apenas ajustes gramaticais.

Fux foi o único dos ministros da Primeira Turma que votou para absolver o ex-mandatário.

Veja as fotos

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Reprodução: STF
Ministro Luiz Fux, do STFReprodução: STF
Reprodução: YouTube/TV Justiça
Ministro Luiz FuxReprodução: YouTube/TV Justiça
Luiz Fux - Imagens STF
Luiz Fux – Imagens STF
Foto: STF
Luiz FuxFoto: STF

Na prática, o pedido de Fux deve atrasar a publicação do acórdão do julgamento. De acordo com o regimento interno do STF, o acórdão deve ser publicado em até 60 dias. Esse prazo passou a contar a partir de 24 de setembro, data em que foi aprovada a ata da sessão do julgamento.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar a organização criminosa que tentou o golpe de Estado.

