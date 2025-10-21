21/10/2025
Universo POP
Briga entre cliente e funcionária em padaria termina em troca de xingamentos e arremesso de objetos
Pastora viraliza ao afirmar que o “demônio do Pica-Pau tentou matar o filho dela”
Cliente compra iPhone 16, pede anonimato e usa saco plástico na cabeça para foto da loja
Influenciador é ameaçado de processo após se fantasiar de Fofão no Halloween
Assista ao desabafo de Tata Estaniecki após término com Cocielo
Investigadas, Giovanna Antonelli e GioLaser viram rés em nova ação judicial
Péricles é o terceiro artista a se apresentar no Tiny Desk Brasil
Tata Estaniecki rompe o silêncio após separação de Julio Cocielo
Mulher flagra marido em churrasco com outra, se enfurece e joga geleira no lago
Aventura em alto-mar: Patrulha Canina Sea Patrol prometem muita diversão no Via Verde Shopping

Fux pede transferência de turma no STF após isolamento em julgamentos da trama golpista

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
fux-pede-transferencia-de-turma-no-stf-apos-isolamento-em-julgamentos-da-trama-golpista

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), encaminhou nesta terça-feira (21/10) um pedido ao presidente da Corte, Edson Fachin, para deixar a Primeira Turma e migrar para a Segunda Turma do tribunal. O requerimento foi feito com base no artigo 19 do regimento interno do STF, que autoriza a mudança quando há vaga disponível; neste caso, aberta após a aposentadoria antecipada de Luís Roberto Barroso.

A Primeira Turma, da qual Fux faz parte atualmente, é a responsável por julgar os processos penais da trama golpista de 2022 e inclui os ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Já a Segunda Turma, que o ministro deseja integrar, é composta por Gilmar Mendes, Dias Toffoli, André Mendonça e Nunes Marques. O grupo é tradicionalmente visto como mais “garantista” nas decisões criminais.

Veja as fotos

Reprodução: g1
Pedido de Fux para sair da Primeira Turma do STFReprodução: g1
Reprodução: YouTube/TV Justiça
Ministro Luiz FuxReprodução: YouTube/TV Justiça
Reprodução: YouTube/TV Justiça
Luiz Fux votou a favor da responsabilização das plataformasReprodução: YouTube/TV Justiça
Reprodução: Internet
Primeira Turma do STFReprodução: Internet
Reprodução: Instagram/AASP
Gilmar Mendes é decano do STF, o ministro mais antigo em exercícioReprodução: Instagram/AASP

Leia Também

Nos bastidores do STF, a movimentação de Fux é interpretada como uma tentativa de reduzir o desgaste interno após sucessivos embates com colegas e votos isolados em julgamentos sensíveis. Ele foi o único ministro a votar pela absolvição de Jair Bolsonaro, condenado por 4 a 1 na Primeira Turma em setembro, e também divergiu nesta terça-feira (21/10) ao defender a absolvição dos réus do chamado núcleo da desinformação.

A troca, se confirmada, também pode retirá-lo dos próximos julgamentos relacionados aos ataques de 8 de janeiro e às investigações sobre a tentativa de golpe de Estado.

O gesto ocorre em meio a relatos de tensões entre ministros. Fux e Gilmar Mendes teriam trocado críticas durante um intervalo da sessão, após o decano contestar o voto de Fux no caso de Bolsonaro. Caso a mudança seja aprovada, os dois voltarão a dividir o mesmo colegiado, agora, na Segunda Turma.

Com a saída de Fux, a vaga na Primeira Turma deverá ser ocupada pelo próximo nome indicado ao STF pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cotado para ser o atual advogado-geral da União, Jorge Messias. A indicação deve ocorrer após a volta do presidente de viagem oficial à Ásia.

Em discurso recente, Fux defendeu sua independência e rebateu críticas à mudança de posicionamento, afirmando que juízes não devem buscar coerência em seus erros e, sim, coragem para revê-los.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost