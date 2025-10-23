23/10/2025
Gabi Martins celebra nova música com Edson & Hudson: “São meus ídolos”

Escrito por Portal Leo Dias
A cantora Gabi Martins conversou com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, no 1º ensaio de quadra na Unidos de Vila Isabel, no Rio de Janeiro. No bate-papo, nesta quarta-feira (22/10), a musa da escola falou sobre samba no pé e também sobre seus talentos como cantora, com destaque para o lançamento da música com Edson & Hudson.

“Nossa, eles são referência demais. Eu sou muito fã deles e do trabalho deles. Acabamos de lançar a música e está indo super bem. Eles são os meus ídolos, então eu estou realizando um grande sonho. A gente tá sempre se apoiando bastante e estou muito feliz com esse hit”, iniciou a também influenciadora.

Veja as fotos

“É mistura de sertanejo com carnaval”, se divertiu Gabi, que lançou a música “Dor de Cabeça” com a dupla sertaneja.

Além disso, ela conversou com a nossa equipe sobre sua evolução no samba. Se preparando para quinto ano como Musa da Vila Isabel, a cantora já integra o time das veteranas da Marquês de Sapucaí: “Eu estou pegando firme nas aulas. Faço toda semana duas ou três aulas. Quero dar o meu melhor”, adiantou.

Gabi ainda prometeu seguir se dedicando com outros membros da escola: “São professores maravilhosos, que me inspiram. Eu quero dar sempre o meu melhor para a comunidade, porque eles merecem muito”.

