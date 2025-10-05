05/10/2025
Universo POP
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças

Gabi Martins é a atração nacional que fecha a última noite da ExpoFronteira 2025; saiba mais

A cantora sertaneja encerra com chave de ouro a programação do evento em Assis Brasil neste domingo (5)

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A cantora Gabi Martins é a principal atração nacional da última noite da ExpoFronteira 2025, que acontece neste domingo (5) em Assis Brasil. Ela se apresenta no palco do evento, que também conta com final do rodeio, feira de animais, gastronomia e agricultura familiar.

Gabi Martins se apresenta na última noite da ExpoFronteira 2025, fechando a programação com show sertanejo/Foto: ContilNet

Gabi iniciou sua carreira na música ainda jovem, divulgando seus trabalhos principalmente por meio de apresentações ao vivo e redes sociais. O grande destaque de sua trajetória veio com o single “Neném”, que se tornou um sucesso nacional e consolidou seu nome no cenário sertanejo. Além da música, Gabi também ganhou visibilidade ao participar do Big Brother Brasil em 2020, ampliando seu reconhecimento em todo o país.

O show da artista promete encerrar a ExpoFronteira com grande público e muita animação. Para acompanhar a apresentação ao vivo, basta acessar o canal oficial do ContilNet no YouTube.

 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost