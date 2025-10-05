Gabi Martins é a atração nacional que fecha a última noite da ExpoFronteira 2025; saiba mais

A cantora Gabi Martins é a principal atração nacional da última noite da ExpoFronteira 2025, que acontece neste domingo (5) em Assis Brasil. Ela se apresenta no palco do evento, que também conta com final do rodeio, feira de animais, gastronomia e agricultura familiar.
Gabi iniciou sua carreira na música ainda jovem, divulgando seus trabalhos principalmente por meio de apresentações ao vivo e redes sociais. O grande destaque de sua trajetória veio com o single “Neném”, que se tornou um sucesso nacional e consolidou seu nome no cenário sertanejo. Além da música, Gabi também ganhou visibilidade ao participar do Big Brother Brasil em 2020, ampliando seu reconhecimento em todo o país.
O show da artista promete encerrar a ExpoFronteira com grande público e muita animação. Para acompanhar a apresentação ao vivo, basta acessar o canal oficial do ContilNet no YouTube.