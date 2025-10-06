06/10/2025
Universo POP
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni

Gabi Martins encerra ExpoFronteira 2025 e fala sobre vida pós-BBB e primeira vez no Acre; VÍDEO

Cantora Gabi Martins celebra estreia no Acre em show sertanejo na ExpoFronteira

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A influenciadora Ludmilla Cavalcante e o ContilNet entrevistou a cantora Gabi Martins, que foi a principal atração da última noite da ExpoFronteira 2025, neste domingo (5), que movimentou o município de Assis Brasil.

ExpoFronteira 2025 termina em grande estilo com show de Gabi Martins | Foto: ContilNet

Gabi Martins encerrou o evento em grande estilo, com um show sertanejo que agitou o público. Durante entrevista, a cantora falou sobre sua vida pós BBB, e revelou como foi a experiência de conhecer o Acre pela primeira vez.

“Primeira vez no Acre, estou amando, o pessoal é super acolhedor. Que alegria. É muito diferente. O Norte do Brasil, ele é assim”, disse.

Confira  a entrevista completa:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost