Gabi Martins encerra ExpoFronteira 2025 e fala sobre vida pós-BBB e primeira vez no Acre; VÍDEO

A influenciadora Ludmilla Cavalcante e o ContilNet entrevistou a cantora Gabi Martins, que foi a principal atração da última noite da ExpoFronteira 2025, neste domingo (5), que movimentou o município de Assis Brasil.
Gabi Martins encerrou o evento em grande estilo, com um show sertanejo que agitou o público. Durante entrevista, a cantora falou sobre sua vida pós BBB, e revelou como foi a experiência de conhecer o Acre pela primeira vez.
“Primeira vez no Acre, estou amando, o pessoal é super acolhedor. Que alegria. É muito diferente. O Norte do Brasil, ele é assim”, disse.
Confira a entrevista completa: