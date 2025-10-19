19/10/2025
Gabigol e Rafaella Santos aumentam a família e registram momento fofo

Novo membro na família! Gabigol mostrou em seu Instagram, neste domingo (19/10), que adotou um novo cachorrinho com a namorada, a influenciadora Rafaella Santos.

Em seus Stories, o jogador de futebol postou uma foto da amada com o filhote. “Pia”, escreveu ele, dando a entender se tratar do nome do animal.

Gabigol e Rafaella, irmã de Neymar Jr., reataram a relação recentemente. Os dois foram vistos juntos em 20 de julho, durante um jogo do Cruzeiro, time dele, e o Juventude.

Após marcar um gol, o atacante fez um coração com as mãos em direção à arquibancada e compartilhou uma foto da comemoração no Instagram, marcando Santos. Ela repostou a imagem com a legenda “nós”.

Desde então, ela é vista em jogos do Cruzeiro e os dois aparecem juntos nas redes, apesar de nunca terem oficializado de fato a relação.

