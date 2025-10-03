Gabigol publica foto e agradece torcida do Cruzeiro após empate contra o Flamengo

Gabigol, atacante do Cruzeiro, saiu feliz com o desempenho do time no empate em 0 a 0 contra o Flamengo, na última quinta-feira (2/10), no Maracanã. Após o jogo, o atleta enviou um recado por meio das redes sociais. Pouco antes da bola rolar, Gabigol deu abraços em ex-companheiros e chegou a realizar a “fusão” com Bruno Henrique, comemoração que faziam quando jogavam juntos no rubro-negro.

“+1 ponto, obrigado nação azul pelo apoio! Agora nos vemos em casa”, escreveu Gabriel Barbosa. A próxima partida do clube Mineiro é contra o Sport Recife, no Mineirão, às 20h30 (horário de Brasília), pela 27ª rodada. Gabi deve ser titular, pelo fato de Kaio Jorge ter levado o terceiro cartão amarelo.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Gabigol Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Gabigol marca contra o Cruzeiro, em 2019. Atacante passou a vestir a camisa celeste em 2025. Alexandre Vidal/Flamengo Voltar

Gabigol retornou ao Maracanã pela primeira vez com a camisa do Cruzeiro, para enfrentar o seu ex-clube. Porém, o atacante entrou em campo aos 41 minutos do segundo tempo, justamente no lugar de Kaio Jorge. Antes, o Cruzeiro já estava com um homem a menos, após a expulsão do lateral-direito William, aos 37 do segundo tempo, depois de uma entrada em Bruno Henrique.

O atleta do clube mineiro, participou de 10 minutos no empate com o Flamengo, e recebeu um cartão amarelo, após dar um chute na bola em uma falta no meio-campo. Gabi tinha ficado de fora da partida diante do Vasco, em São Januário, por ter recebido o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Red Bull Bragantino.