Gabigol reencontra Flamengo pela primeira vez no Maracanã após ida ao Cruzeiro

O jogo entre Flamengo e Cruzeiro, nesta quinta-feira (2/10), às 20h30 (horário de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, marca o reencontro de Gabigol com o clube Rubro-Negro no Maracanã. A partida vale a liderança do campeonato.

Gabriel Barbosa encerrou uma história de seis anos como atleta do rubro-negro, no dia 8 de dezembro de 2024, no empate diante do Vitória, por 2 a 2, pelo Brasileirão. Ao todo, foram 308 jogos, 161 gols, 43 assistências e 13 títulos. Sendo protagonista em diversas finais, inclusive, na histórica final contra o River Plate, pela Conmebol Libertadores de 2019.

Gabigol Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Gabigol Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Gabi com a camisa 9 do Cruzeiro Reprodução/Instagram: @gabigol
Gabigol com a camisa do Flamengo Reprodução/Instagram: @gabigol

Os números tornaram Gabi como um dos principais ídolos da história do Rubro-Negro. Naquela ocasião, a torcida puxou o grito “Fica, Gabigol”, e o jogador deixou a possibilidade de retornar em um futuro próximo.

Mas, a história entre Flamengo e Gabigol foi interrompida por uma postura do ex-presidente Rodolfo Landim, que teria voltado atrás do acordo para renovação do seu contrato.

Na época, o então camisa 99 cutucou o presidente: “Tenho palavra, diferente de outras pessoas que não têm palavra. Meu pai e minha mãe me criaram como homem. E acho que a coisa mais honrosa do homem é ter palavra. Não tiveram palavra comigo, mas a minha palavra é mantida. Eu não vou ficar”, disse.

No Mineirao, Gabigol marcou um dos gols do Cruzeiro na vitória sobre o Flamengo, por 2 a 1, no primeiro turno. Em respeito a sua história com a camisa do Flamengo, o atleta não comemorou. Agora, será que Gabi levará a melhor e marcará gol no Maraca?