Gabigol volta a marcar no Mineirão após sete partidas em branco: veja

Na noite deste domingo (5/10), o Cruzeiro recebeu o Sport no Estádio Mineirão e empatou em 1 x 1, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do clube Celeste foi marcado por Gabigol. O atacante não balançava as redes em casa há sete partidas.

Cruzeiro 1×1 Sport Gabigol

Matheus Pereira Brasileirão Série A | 27ª rodada

Gabigol começou a partida como titular e balançou as redes no segundo tempo. O tento deu esperança na torcida presente no estádio, mas o placar permaneceu igualado até o fim. A última vez que o atleta havia marcado foi na 15ª rodada da Série A do Brasileirão. Diante do Juventude, ele marcou dois gols.

Depois, atuando no Estádio Mineirão, o Cruzeiro enfrentou sete equipes pelo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil: Ceará, CRB, Santos, Internacional, São Paulo, Atlético-MG e Red Bull Bragantino. Em nenhum destes jogos Gabigol balançou as redes.

O Cruzeiro volta a jogar no dia 15 de outubro. Pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe visita o Atlético-MG na Arena MRV, às 21h30.