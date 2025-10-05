Gabigol volta a marcar no Mineirão após sete partidas em branco: veja

05/10/2025
Na noite deste domingo (5/10), o Cruzeiro recebeu o Sport no Estádio Mineirão e empatou em 1 x 1, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do clube Celeste foi marcado por Gabigol. O atacante não balançava as redes em casa há sete partidas.

Leia também

 

Cruzeiro 1×1 Sport

⚽ Gabigol
🥾 Matheus Pereira

🏆 Brasileirão Série A | 27ª rodada

pic.twitter.com/rKQbt1qhVP

— Diário de Torcedor (@DiarioGols) October 6, 2025

Gabigol começou a partida como titular e balançou as redes no segundo tempo. O tento deu esperança na torcida presente no estádio, mas o placar permaneceu igualado até o fim. A última vez que o atleta havia marcado foi na 15ª rodada da Série A do Brasileirão. Diante do Juventude, ele marcou dois gols.

Depois, atuando no Estádio Mineirão, o Cruzeiro enfrentou sete equipes pelo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil: Ceará, CRB, Santos, Internacional, São Paulo, Atlético-MG e Red Bull Bragantino. Em nenhum destes jogos Gabigol balançou as redes.

O Cruzeiro volta a jogar no dia 15 de outubro. Pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe visita o Atlético-MG na Arena MRV, às 21h30.

 

