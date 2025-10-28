28/10/2025
Universo POP
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra
Mulher flagra marido em chá revelação da amante e destrói a festa com pedaço de pau
‘Só se fala nisso aqui na obra’: pedreiros comemoram pedido de namoro entre Vini Jr. e Virgínia
Virginia Fonseca se torna um dos nomes mais buscados do mundo após assumir namoro com Vini Jr.
Quem é Dan Reynolds, vocalista do Imagine Dragons e pivô da suposta traição de Wanessa Camargo
Sony chama Leonardo de “mentiroso e maquiavélico” em defesa judicial após ser processada
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem primeira aparição pública após assumirem namoro
Quadro de Oruam é encontrado em mansão de traficante preso em megaoperação; veja vídeo
Com direito a balões e rosas, Vini Jr pede Virgínia em namoro e os dois assumem romance

Gabinete do Deputado Coronel Ulysses reforça compromisso com a educação cristã

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O gabinete do deputado federal Coronel Ulysses (União Brasil-AC) participou neste fim de semana do encontro de superintendentes e professores da Escola Bíblica Dominical, promovido pela Assembleia de Deus em Rio Branco.

O evento reuniu líderes e educadores cristãos com o propósito de fortalecer o ensino da Palavra de Deus e reafirmar o papel transformador da educação cristã na sociedade.

Durante o encontro, o representante do gabinete destacou a trajetória de fé e compromisso do deputado Coronel Ulysses, ressaltando que a construção de uma sociedade mais justa e segura passa também pelo fortalecimento dos valores cristãos e da educação baseada na verdade e no amor ao próximo.

“Acreditamos que uma sociedade verdadeiramente justa será construída quando cada cidadão conhecer e viver os princípios da Palavra de Deus. A igreja tem um papel fundamental nesse processo, principalmente diante dos desafios que enfrentamos em relação à violência e à degradação moral”, destacou o representante.

O deputado Coronel Ulysses tem se mostrado um apoiador das ações que promovem valores cristãos e que fortalecem o tecido social por meio da fé, da educação e do compromisso com o bem comum.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost