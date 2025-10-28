Gabinete do Deputado Coronel Ulysses reforça compromisso com a educação cristã

O gabinete do deputado federal Coronel Ulysses (União Brasil-AC) participou neste fim de semana do encontro de superintendentes e professores da Escola Bíblica Dominical, promovido pela Assembleia de Deus em Rio Branco.

O evento reuniu líderes e educadores cristãos com o propósito de fortalecer o ensino da Palavra de Deus e reafirmar o papel transformador da educação cristã na sociedade.

Durante o encontro, o representante do gabinete destacou a trajetória de fé e compromisso do deputado Coronel Ulysses, ressaltando que a construção de uma sociedade mais justa e segura passa também pelo fortalecimento dos valores cristãos e da educação baseada na verdade e no amor ao próximo.

“Acreditamos que uma sociedade verdadeiramente justa será construída quando cada cidadão conhecer e viver os princípios da Palavra de Deus. A igreja tem um papel fundamental nesse processo, principalmente diante dos desafios que enfrentamos em relação à violência e à degradação moral”, destacou o representante.

O deputado Coronel Ulysses tem se mostrado um apoiador das ações que promovem valores cristãos e que fortalecem o tecido social por meio da fé, da educação e do compromisso com o bem comum.