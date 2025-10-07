07/10/2025
Universo POP
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.
João Gomes é o primeiro convidado do Tiny Desk Concert versão brasileira
Terminaram? Yuri Lima apaga todas as fotos com Iza nas redes sociais
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Quem matou Odete Roitman? Acreanos dão palpite sobre quem vai matar a vilã de Vale Tudo
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo

Gabinete do vereador Leôncio Castro promove grande ação social com mais de 100 serviços gratuitos na Cidade do Povo

Ação social visa aproximar população do poder público e ampliar acesso a saúde, cidadania e assistência social

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O gabinete do vereador Leôncio Castro (PSDB) realizará, neste sábado (11), a segunda edição do projeto “Gabinete Cidadão”, uma ação social que promete reunir mais de 100 serviços gratuitos voltados à população da capital. O evento vai ocorrer das 8h às 12h, na Unidade de Saúde Manoel Alves Bezerra Neto, localizada na Cidade do Povo, uma das maiores comunidades de Rio Branco.

A iniciativa, que leva o lema “Dignidade para todos!”, tem como objetivo aproximar o poder público da população e ampliar o acesso a atendimentos básicos de saúde, cidadania e assistência social. A programação reúne dezenas de instituições parceiras, entre órgãos estaduais, municipais e entidades do terceiro setor.

“Nosso propósito é facilitar o acesso da população a serviços essenciais, principalmente de quem vive em regiões mais afastadas do centro. É um esforço coletivo para melhorar a vida das pessoas”, afirmou o vereador Leôncio Castro, idealizador do projeto.

Ação social visa aproximar população do poder público e ampliar acesso a saúde, cidadania e assistência social/Foto: Reprodução

Entre os atendimentos disponíveis, estão consultas médicas e de enfermagem, testes rápidos, vacinação, aferição de pressão arterial, teste de glicemia capilar e até exames de eletrocardiograma, oferecidos pela equipe da Santa Casa. O Hospital do Amor também participará da ação, com exames preventivos de mamografia, PCCU e avaliações de câncer de boca.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) disponibilizará equipes para atendimentos e orientações em saúde preventiva.

Além da área da saúde, a ação abrangerá diversos serviços de cidadania. A OCA (Organização em Centros de Atendimento) vai oferecer emissão de CPF, carteirinha do autista, 2ª via do título eleitoral, entre outros documentos.

A Defensoria Pública do Estado prestará consultoria jurídica gratuita, com atendimentos nas áreas cível, trabalhista, de família e criminal. Também haverá suporte para casos de pensão alimentícia, investigação de paternidade, retificação de documentos, ações de divórcio e guarda de menores.

A OAB/AC marcará presença com consultoria jurídica especializada, enquanto o Procon atenderá consumidores para registro de reclamações, educação financeira e orientações sobre direitos.

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Cidade do Povo fará inscrições no Cadastro Único, atualização de dados e agendamento de benefícios como o Bolsa Família. O Conselho Tutelar estará disponível para atendimento a crianças e adolescentes, e o Serviço de Zeladoria Municipal prestará orientações ao público sobre demandas de infraestrutura urbana e iluminação pública.

A Casa Rosa Mulher participará com serviços de apoio à mulher, incluindo acolhimento e orientação sobre direitos, enquanto o SESC oferecerá atividades recreativas e de bem-estar voltadas aos idosos.

A RBTrans realizará emissão de carteiras de gratuidade de transporte para idosos e de credenciais de estacionamento para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, reforçando o compromisso com a acessibilidade e a inclusão social.

As vans odontológicas estarão disponíveis com atendimento gratuito, incluindo extração de dentes, restaurações e limpezas. Já a ótica Novo Estilo vai ofertar exames de vista gratuitos para a comunidade.

O evento conta com o apoio de uma ampla rede de instituições, entre elas OCA, OAB/AC, Santa Casa, Semsa, Procon, Defensoria Pública, Saneacre, SEE, CRAS, FGB, Hospital do Amor, Casa Rosa Mulher, Fundação Elias Mansour, RBTrans, CETIEAC, Senac, Sem Fronteiras, Ótica Novo Estilo, Wanessa Fest Infantil e Grupo Star.

De acordo com Leôncio Castro, a realização do “Gabinete Cidadão” na Cidade do Povo é estratégica, por ser uma região de grande densidade populacional e que concentra muitas famílias em situação de vulnerabilidade.

“É um compromisso do nosso mandato estar onde as pessoas mais precisam. A Cidade do Povo é um exemplo de comunidade que merece atenção constante do poder público”, ressaltou o parlamentar.

A primeira edição do projeto, realizada no início do ano, já havia reunido centenas de moradores e superado as expectativas de atendimento. A expectativa do gabinete é que, nesta nova edição, o número de atendimentos seja ainda maior.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost