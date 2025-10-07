Gabinete do vereador Leôncio Castro promove grande ação social com mais de 100 serviços gratuitos na Cidade do Povo

O gabinete do vereador Leôncio Castro (PSDB) realizará, neste sábado (11), a segunda edição do projeto “Gabinete Cidadão”, uma ação social que promete reunir mais de 100 serviços gratuitos voltados à população da capital. O evento vai ocorrer das 8h às 12h, na Unidade de Saúde Manoel Alves Bezerra Neto, localizada na Cidade do Povo, uma das maiores comunidades de Rio Branco.

A iniciativa, que leva o lema “Dignidade para todos!”, tem como objetivo aproximar o poder público da população e ampliar o acesso a atendimentos básicos de saúde, cidadania e assistência social. A programação reúne dezenas de instituições parceiras, entre órgãos estaduais, municipais e entidades do terceiro setor.

“Nosso propósito é facilitar o acesso da população a serviços essenciais, principalmente de quem vive em regiões mais afastadas do centro. É um esforço coletivo para melhorar a vida das pessoas”, afirmou o vereador Leôncio Castro, idealizador do projeto.

Entre os atendimentos disponíveis, estão consultas médicas e de enfermagem, testes rápidos, vacinação, aferição de pressão arterial, teste de glicemia capilar e até exames de eletrocardiograma, oferecidos pela equipe da Santa Casa. O Hospital do Amor também participará da ação, com exames preventivos de mamografia, PCCU e avaliações de câncer de boca.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) disponibilizará equipes para atendimentos e orientações em saúde preventiva.

Além da área da saúde, a ação abrangerá diversos serviços de cidadania. A OCA (Organização em Centros de Atendimento) vai oferecer emissão de CPF, carteirinha do autista, 2ª via do título eleitoral, entre outros documentos.

A Defensoria Pública do Estado prestará consultoria jurídica gratuita, com atendimentos nas áreas cível, trabalhista, de família e criminal. Também haverá suporte para casos de pensão alimentícia, investigação de paternidade, retificação de documentos, ações de divórcio e guarda de menores.

A OAB/AC marcará presença com consultoria jurídica especializada, enquanto o Procon atenderá consumidores para registro de reclamações, educação financeira e orientações sobre direitos.

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da Cidade do Povo fará inscrições no Cadastro Único, atualização de dados e agendamento de benefícios como o Bolsa Família. O Conselho Tutelar estará disponível para atendimento a crianças e adolescentes, e o Serviço de Zeladoria Municipal prestará orientações ao público sobre demandas de infraestrutura urbana e iluminação pública.

A Casa Rosa Mulher participará com serviços de apoio à mulher, incluindo acolhimento e orientação sobre direitos, enquanto o SESC oferecerá atividades recreativas e de bem-estar voltadas aos idosos.

A RBTrans realizará emissão de carteiras de gratuidade de transporte para idosos e de credenciais de estacionamento para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, reforçando o compromisso com a acessibilidade e a inclusão social.

As vans odontológicas estarão disponíveis com atendimento gratuito, incluindo extração de dentes, restaurações e limpezas. Já a ótica Novo Estilo vai ofertar exames de vista gratuitos para a comunidade.

O evento conta com o apoio de uma ampla rede de instituições, entre elas OCA, OAB/AC, Santa Casa, Semsa, Procon, Defensoria Pública, Saneacre, SEE, CRAS, FGB, Hospital do Amor, Casa Rosa Mulher, Fundação Elias Mansour, RBTrans, CETIEAC, Senac, Sem Fronteiras, Ótica Novo Estilo, Wanessa Fest Infantil e Grupo Star.

De acordo com Leôncio Castro, a realização do “Gabinete Cidadão” na Cidade do Povo é estratégica, por ser uma região de grande densidade populacional e que concentra muitas famílias em situação de vulnerabilidade.

“É um compromisso do nosso mandato estar onde as pessoas mais precisam. A Cidade do Povo é um exemplo de comunidade que merece atenção constante do poder público”, ressaltou o parlamentar.

A primeira edição do projeto, realizada no início do ano, já havia reunido centenas de moradores e superado as expectativas de atendimento. A expectativa do gabinete é que, nesta nova edição, o número de atendimentos seja ainda maior.