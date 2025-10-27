27/10/2025
Universo POP
Daniel Alves reaparece em culto evangélico e afirma ter feito “pacto com Deus” após deixar a prisão
ContilNet abre canal e comunidade no WhatsApp; participe e receba notícias em tempo real
Craque Neto diz que não aguenta mais ver notícias sobre Virginia Fonseca
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair

Gabriel David comenta coroação de Iza na Imperatriz Leopoldinense: “Muito a entregar”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
gabriel-david-comenta-coroacao-de-iza-na-imperatriz-leopoldinense:-“muito-a-entregar”

Gabriel David, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), marcou presença na feijoada de coroação de Iza como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense, em Ramos, no Rio de Janeiro. O empresário conversou com a repórter do portal LeoDias, Katharine Alves e comentou sobre a volta da cantora para o Carnaval, além de falar da vida de recém-casado com Giovanna Lancellotti.

“A gente vive o Carnaval o ano inteiro, né? Quando a gente acaba o Carnaval, as escolas já estão pensando no Carnaval do ano seguinte. Tem escola que já decide o enredo antes do Carnaval ser decidido, né? Então, quando a gente chegar na apuração em 2026, já tem algumas escolas com o enredo de 2027 decididos. Então, a gente, enquanto a Liesa, o mínimo que a gente pode fazer é trabalhar todos os dias do ano”, disse.

Veja as fotos

Reprodução Instagram Gabriel David
Gabriel DavidReprodução Instagram Gabriel David
Reprodução LeoDias
Reprodução LeoDias
Foto: Thiago Mattos/Brazil News
Iza e Cris Vianna na ImperatrizFoto: Thiago Mattos/Brazil News
Foto: Portal Leo Dias
Gabriel David elogia dedicação de Giovanna Lancellotti em “Dona de Mim”Foto: Portal Leo Dias

Leia Também

Gabriel ainda falou sobre o retorno da Iza para a escola verde e branca, e elogiou a cantora: “É muito legal está aqui hoje podendo recoroar a Iza como rainha de bateria da Imperatriz. Acho que é uma pessoa que já se doou tanto pro carnaval e eu tenho certeza que ela ainda tem muito mais a entregar”.

Além disso, o presidente da Liesa falou sobre a vida de recém-casado com a atriz Giovanna Lancellotti e se mostrou orgulhoso do trabalho da amada: “Giovanna ta trabalhando muito, a gente sempre dando um jeito pra se encontrar e estar junto o máximo possível. Novela agora na reta final, mas super feliz pelo trabalho que ela tem feito desde janeiro até agora trabalhando nessa personagem, vai até o final de dezembro. Tô super encantado, eu sou um fanzaço do trabalho dela, mas é muito legal ver ela fazendo novela, primeira novela desde que a gente tá junto”, finalizou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost