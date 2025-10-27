Gabriel David comenta coroação de Iza na Imperatriz Leopoldinense: “Muito a entregar”

Gabriel David, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), marcou presença na feijoada de coroação de Iza como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense, em Ramos, no Rio de Janeiro. O empresário conversou com a repórter do portal LeoDias, Katharine Alves e comentou sobre a volta da cantora para o Carnaval, além de falar da vida de recém-casado com Giovanna Lancellotti.

“A gente vive o Carnaval o ano inteiro, né? Quando a gente acaba o Carnaval, as escolas já estão pensando no Carnaval do ano seguinte. Tem escola que já decide o enredo antes do Carnaval ser decidido, né? Então, quando a gente chegar na apuração em 2026, já tem algumas escolas com o enredo de 2027 decididos. Então, a gente, enquanto a Liesa, o mínimo que a gente pode fazer é trabalhar todos os dias do ano”, disse.

Gabriel ainda falou sobre o retorno da Iza para a escola verde e branca, e elogiou a cantora: “É muito legal está aqui hoje podendo recoroar a Iza como rainha de bateria da Imperatriz. Acho que é uma pessoa que já se doou tanto pro carnaval e eu tenho certeza que ela ainda tem muito mais a entregar”.

Além disso, o presidente da Liesa falou sobre a vida de recém-casado com a atriz Giovanna Lancellotti e se mostrou orgulhoso do trabalho da amada: “Giovanna ta trabalhando muito, a gente sempre dando um jeito pra se encontrar e estar junto o máximo possível. Novela agora na reta final, mas super feliz pelo trabalho que ela tem feito desde janeiro até agora trabalhando nessa personagem, vai até o final de dezembro. Tô super encantado, eu sou um fanzaço do trabalho dela, mas é muito legal ver ela fazendo novela, primeira novela desde que a gente tá junto”, finalizou.