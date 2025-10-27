gabriela-loran-diz-que-sofreu-preconceito-para-ser-aceita-como-atriz

A atriz Gabriela Loran celebra seu primeiro papel em uma novela das 21h da TV Globo, sem se esquecer da luta e da representatividade que sua figura carrega. Em Três Graças, trama de Aguinaldo Silva, a artista interpreta Viviane, uma enfermeira trans, negra e periférica. Em um papo com a coluna Fabia Oliveira, ela falou da oportunidade recebida e do preconceito que já enfrentou na carreira.

Representatividade

Gabriela tem no currículo passagens por produções como Malhação e Arcanjo Renegado, mas vê em Três Graças, que estreou na semana passada, um grande passo na carreira. “Tá sendo muito frutífera porque é uma novela das 21h, do início ao fim, e marcando a volta do Aguinaldo Silva pra Globo, que é esse grande autor, então tá sendo uma responsabilidade muito grande e eu tô amando fazer”, disse.

A atriz não deixa de lado, no entanto, a sua militância por mais espaço para artistas trans nas produções nacionais. “Eu acho que a gente tá galgando espaços”, afirmou.

“A gente teve representatividades na penúltima novela das 21h [Renascer] e, agora, tendo essa personagem, que também é central na trama, e carregando tudo que ela carrega, que são mulheres LGBT, mulheres negras, da periferia, mulheres da vida real, estamos conseguindo abrir portas, mas não podemos nos acomodar não, temos que continuar querendo mais”, completou.

Para ela, é importante que os brasileiros – todos – se sintam representados na televisão. “Enquanto o brasileiro não ligar a TV e não se enxergar, a gente tem que continuar falando. Acho que Três Graças consegue fazer isso. Sem dúvida, estamos conseguindo fazer uma história bem legal e trazendo muito que o que acontece na vida real.”

Preconceito

Apesar de hoje ocupar um lugar de destaque na principal novela da TV Globo, Gabriela Loran não esconde que sofreu preconceito para ser aceita como uma atriz trans durante sua carreira. Questionada se já foi alvo de ataques ao tentar mostrar sua arte, a famosa confirmou e ainda fez um pedido:

“Sem dúvida. Eu queria que olhassem um pouco mais pra mim como pessoa, como ser humano. Acho que a gente pode ter um olhar mais humano, para que a gente possa mostrar representatividade com respeito”, afirmou.

Três Graças tem a missão de substituir o remake de Vale Tudo e ainda está no começo, mas a famosa garantiu que vem coisa boa aí para os amantes das novelas. “Adrenalina a gente tem, mas a gente não tem dúvida que vai ser um sucesso, porque vindo de Aguinaldo Silva, está sendo um novelão. A crítica tá elogiando a novela, a gente tá muito feliz e tem muita coisa boa vindo aí.”

