gaby-amarantos-diz-que-limpeza-intestinal-a-ajudou-a-emagrecer-14-kg:-“meu-corpo-limpou”

Gaby Amarantos revelou detalhes de um método inusitado que a ajudou a eliminar 14 quilos. A cantora contou que realizou uma “super chuca” como parte do processo de emagrecimento. O procedimento consiste na introdução de grandes quantidades de água no intestino. “Tem um povo que faz enema de café, de chá, mas eu faço só com água”, explicou a paraense, durante participação no programa “De Frente com Blogueirinha”.

“O enema é um processo que na Segunda Guerra eles faziam para aumentar a imunidade dos soldados, então tem todo um estudo. Foi o que eu encontrei”, continuou Gaby, acrescentando que chegou a realizar o procedimento com 300 litros de água em uma clínica especializada. “Eu fiz uma vez em uma clínica, que eu queria experimentar. A minha mente limpou, o meu corpo limpou e eu consegui emagrecer por conta desse processo”, disse.

Veja as fotos Abrir em tela cheia A cantora Gaby Amarantos Reprodução/Instagram/@gabyamarantos Gaby Amarantos exibindo o corpo de biquini a Reprodução/Instagram/@gabyamarantos Gaby Amarantos em fotos tiradas na Amazônia Paraense Reprodução/Instagram/@gabyamarantos Gaby Amarantos em fotos tiradas na Amazônia Paraense Reprodução/Instagram/@gabyamarantos Gaby Amarantos em fotos tiradas na Amazônia Paraense Reprodução/Instagram/@gabyamarantos Voltar

Próximo

A artista reconheceu que a prática pode gerar críticas, mas ressaltou que foi o que funcionou para ela. “Foi a solução mais radical que eu encontrei, pois eu já tinha feito tudo e não conseguia emagrecer, não conseguia encontrar um caminho para emagrecer saudável. Hoje em dia não preciso fazer, mas naquele momento foi algo importante”, salientou.

Por fim, Gaby afirmou estar preparada para as reações negativas após a revelação. “Tudo bem as pessoas criticarem, porque na verdade elas não conhecem e ainda tem poucos estudos sobre isso”.