Gaby Amarantos exalta cultura amazônica e anuncia turnê de novo álbum antes da COP30

A menos de um mês da COP30, que será sediada em Belém, no Pará, a cantora Gaby Amarantos falou sobre o sucesso de seu novo trabalho, o álbum “Rock Doido”, e sobre a importância da valorização da cultura amazônica no cenário global. A artista foi uma das convidadas do evento promovido pela agência de marketing de influência Mynd.

“Aclamadíssima, eu tô muito feliz com o sucesso de ‘Rock Doido’!”, comemorou Gaby, em entrevista ao repórter do portal LeoDias, Eduardo Reis. O álbum, que mistura ritmos do Norte com sonoridades contemporâneas, tem sido elogiado pela crítica internacional e já recebeu indicações a prêmios de melhor álbum e melhor música. “A era ‘Rock Doido’ é a música brasileira feita no Pará. Isso porque os ritmos do norte estão super em alta”, completou.

Gravado na periferia de Belém, o projeto também ganhou uma versão audiovisual: um filme-manifesto de 22 minutos, todo filmado em plano-sequência com celular, produzido pelo coletivo Altar Sonoro. “A gente ensaiou muito pra fazer. […] É um filme lindo. Acabou de bater um milhão no YouTube. Pra um filme de 22 minutos, né? Num país que a galera quase não tá fazendo mais videoclipes. A gente traz, a gente inova na indústria. E o álbum tem 22 músicas. É um álbum incrível”, contou a cantora.

Um dos momentos mais comentados do filme é a cena em que o sutiã de Gaby estoura durante uma perseguição. Segundo ela, o trecho foi ensaiado e faz parte da narrativa que mistura humor, crítica e representatividade amazônica. “A gente ensaiou pra fazer isso. Não foi uma coisa que aconteceu na hora. A gente se preparou muito pra poder fazer esse trabalho”, afirmou a cantora.

Gaby revelou ainda que a turnê do álbum “Rock Doido” começa oficialmente no dia 1º de novembro, com uma performance exclusiva no festival Global Citizen, também em Belém. O show vai reproduzir o filme no palco, com o elenco original. “A gente vai reproduzir o filme no palco. Então a partir daí, a gente sai fazendo turnê pelo Brasil. E o primeiro show confirmado é no Festival Fasci, em São Cristóvão. Vai ser um show icônico! E aí a gente vai sair com o show da turnê. A performance do Global Citizen é única. Porque o elenco tá todo em Belém, né? Então a gente vai conseguir reproduzir o filme. E aí tem várias datas aí já pra confirmar. Mas eu vou, mamãe, logo soltar a agenda pra vocês”, adiantou ela.

Com a COP30 se aproximando, Gaby destacou o papel do Pará no debate ambiental e a força da cultura local. “A conferência vai trazer vários líderes de Estado, mas como ela vai acontecer no Pará, acho que ela vai ter um sabor diferente, porque tem os nossos ritmos, a nossa culinária maravilhosa. Banhada pelos nossos rios, pelo nosso clima; e pelo nosso povo que ama receber, recebe com muito amor e com muito carinho. Então eu acredito que vai ser uma COP muito especial. E a gente vai ter muito ‘Rock Doido’ nessa COP. Os gringos, todos os chefes de Estado vão sair dançando ‘Foguinho’”, brincou, citando uma de sua canções do álbum.

O evento da Mynd reforçou a presença e a potência de artistas nortistas no cenário nacional. Com Gaby à frente, o encontro celebrou a diversidade, a identidade amazônica e o novo momento em que o Brasil e o mundo voltam seus olhos para o Norte. Além de Gaby, o evento reuniu nomes como Zaynara, Isabelle Nogueira e Melody para apresentar os projetos de verão da empresa.