21/10/2025
Gaby Amarantos revela que “super chuca” a ajudou a emagrecer

Gaby Amarantos chocou ao revelar um método nada convencional para emagrecer. Durante o programa De Frente com Blogueirinha, a cantora contou que perdeu 14 quilos com uma “super chuca”.

O método, chamado de enema, consiste em introduzir grandes quantidades de água no intestino. “Tem um povo que faz enema de café, de chá, mas eu faço só com água”, explicou a artista.

“O enema é um processo que na Segunda Guerra eles faziam para aumentar a imunidade dos soldados, então tem todo um estudo”, continuou.

300 litros de água

Gaby Amarantos contou que usou 300 litros de água durante o procedimento, realizado em uma clínica especializada. “Eu fiz uma vez em uma clínica, que eu queria experimentar. A minha mente limpou, o meu corpo limpou e eu consegui emagrecer por conta desse processo.”

A artista ainda falou sobre receber críticas após revelar a prática. “Tudo bem as pessoas criticarem, porque, na verdade, elas não conhecem [o procedimento] e ainda tem poucos estudos sobre isso”, completou.

