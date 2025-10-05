Gaby Spanic acusa Fernando Sampaio de xenofobia em dinâmica de “A Fazenda”

A noite de domingo (5/10) em “A Fazenda 17” teve clima de tribunal. Durante a dinâmica de apontamento, Gaby Spanic e Fernando Sampaio trocaram farpas, com a atriz acusando o colega de xenofobia e prometendo acionar a Justiça. Fernando negou e retrucou que também processará a artista. O bate-boca incluiu provocações e expressões de baixo calão, até que a mediação do programa encerrou a rodada.

Do lado de fora, a defesa de Fernando já vinha rechaçando a pecha de xenofobia; a equipe de Gaby, por sua vez, anunciou medidas judiciais contra o ator, e também contra Michelle Barros, por falas consideradas ofensivas na votação da semana.

No centro da dinâmica de “apontamento”, a atriz venezuelana abriu sua fala agradecendo ao Brasil por acolher imigrantes e, na sequência, acusou Fernando de xenofobia. “Obrigada Brasil, eu sou venezuelana e quero agradecer profundamente o Brasil por aceitar muitos venezuelanos aqui. Muitos tiveram que sair do seu país por situações que todos conhecemos. E segundo, quero esclarecer que esse senhor que quer que eu saia daqui está sendo xenofóbico comigo”, declarou. O ator reagiu de imediato, negou qualquer preconceito e pediu à equipe para processá-la: “Mete o processo e já pode abrir processo contra ela porque está falando que estou cometendo crime contra ela”.

A discussão escalou com interrupções, trocas de ironias e ofensas. Gaby pediu respeito: “É meu tempo de falar. Respeite as mulheres”, voltando a se dirigir ao rival: “Não tenho medo de você. Vou te processar. Cale-se! Palhaço!”. Fernando insistiu que tudo estaria registrado pelas câmeras do reality e, em tom de desafio, disparou: “Então bate o sino!”.

O embate terminou com trocas de provocações e um panorama de hostilidade que contaminou a dinâmica. Entre as frases mais duras, a atriz ainda lançou um ditado popular que repercutiu na web: “Cada padre tem sua igreja, cada palhaço tem seu circo e cada puta tem sua esquina. Porque as putas também merecem respeito. Nunca falei que eu passava fome nesta casa”, disse ela.

Sem um desfecho imediato, a briga abre mais uma frente de tensão no confinamento, com mais promessas de judicialização fora do reality e impacto direto nas próximas decisões de jogo.

O passado de Gaby Spanic

O embate no programa da Record reaquece a trajetória recente de polêmicas da venezuelana fora do país. Em 2023, no reality “Secretos de Villanas”, do Canela.TV, Gaby acusou o cantor Pablo Montero de tê-la tocado sem consentimento e tentado beijá-la à força quando ambos participaram de “La Casa de los Famosos”. Ele negou e minimizou as declarações. A revelação dividiu o público e gerou repercussão na mídia hispânica, com celebridades como Alicia Machado saindo em defesa de Montero e criticando Spanic, o que alimentou um clima de “cancelamento” em parte das redes.

No ano seguinte, Gaby voltou a ocupar manchetes ao contar que sofreu abuso sexual na infância, atribuído a um tio materno, relato que mobilizou apoio e também críticas de quem a acusa de usar dramas pessoais em programas de TV. A atriz disse ter tornado público o episódio como um alerta para as famílias.