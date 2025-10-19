19/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

Gaby Spanic dá tapa na cara de Tamires e anuncia saída de A Fazenda 17

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
gaby-spanic-da-tapa-na-cara-de-tamires-e-anuncia-saida-de-a-fazenda-17

Gaby Spanic protagonizou uma cena digna de novela mexicana durante uma dinâmica em A Fazenda 17 neste domingo (19/10). A atriz deu um tapa na cara de Tamires como uma espécie de “protesto” para a cunhã se defender.

“Muitas pessoas vão perguntar por que coloquei a Tamires. Eu sou uma mulher que veio de outro país e já me aconteceram muitas coisas. Não tem como falar dela sem falar de mim. Já sofri bullying pela maneira de falar, fui agredida por um agressor. Obrigada, galera do Brasil, que não aguenta mais a violência!”, disparou.

Leia também

Ela continuou: “Eu não sou dessas pessoas que subestimam a inteligência do público. Eu sempre sou muito agradecida, porque quem me dá o que comer é o público. Eu não gosto quando as pessoas se maltratam, seja homem com homem ou com mulher. O público que assiste não é tonto. Estou cansada de muito kikiki. Não gosto! Eu falei com você, Ray, que o circo vai continuar quando aplaudirem os palhaços e para não confiar na palhaça”.

4 imagensGaby Spanic.Gaby Spanic.Gaby Spanic.Fechar modal.1 de 4

Gaby Spanic.

Reprodução/Record.2 de 4

Gaby Spanic.

Reprodução/Internet.3 de 4

Gaby Spanic.

Reprodução/Internet.4 de 4

Gaby Spanic.

Reprodução/Internet.

Na sequência, Gaby Spanic se aproximou de Tamires, deu um tapa no rosto da jovem e pediu para ela devolver. “Defenda-se! Perdoe-me! Por que você não se defende?”, questionou.

Diante do tapa, os demais peões logo levantaram o caso de agressão e expulsão. A própria atriz, no entanto, afirmou que vai embora do programa. “Foi um prazer conhecê-los. Adeus! Siga com seus jogos sujos. Eu não concordo com seus jogos sujos. Eu não suporto mais a violência!”, desabafou.

Após a situação, Tamires ficou aos prantos, enquanto outros aliados de Gaby tentavam fazer com que ela não desistisse do programa.

Veja abaixo o momento do tapa:

Esse tapa da gaby vai ficar na minha mente por anos 😂 #AFazenda17 pic.twitter.com/Gw2rFACy25

— messias (@messiasbreu) October 20, 2025

A desistência da Gaby Spanic foi digna de novela mexicana. Televisa deve estar orgulhosa!!! #AFazenda

pic.twitter.com/9nI5xDpCNg

— Dantas (@Dantinhas) October 20, 2025

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost