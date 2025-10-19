Gaby Spanic dá tapa na cara de Tamires e anuncia saída de A Fazenda 17

Gaby Spanic protagonizou uma cena digna de novela mexicana durante uma dinâmica em A Fazenda 17 neste domingo (19/10). A atriz deu um tapa na cara de Tamires como uma espécie de “protesto” para a cunhã se defender.

“Muitas pessoas vão perguntar por que coloquei a Tamires. Eu sou uma mulher que veio de outro país e já me aconteceram muitas coisas. Não tem como falar dela sem falar de mim. Já sofri bullying pela maneira de falar, fui agredida por um agressor. Obrigada, galera do Brasil, que não aguenta mais a violência!”, disparou.

Ela continuou: “Eu não sou dessas pessoas que subestimam a inteligência do público. Eu sempre sou muito agradecida, porque quem me dá o que comer é o público. Eu não gosto quando as pessoas se maltratam, seja homem com homem ou com mulher. O público que assiste não é tonto. Estou cansada de muito kikiki. Não gosto! Eu falei com você, Ray, que o circo vai continuar quando aplaudirem os palhaços e para não confiar na palhaça”.

Gaby Spanic.

Gaby Spanic.

Gaby Spanic.

Gaby Spanic.

Na sequência, Gaby Spanic se aproximou de Tamires, deu um tapa no rosto da jovem e pediu para ela devolver. “Defenda-se! Perdoe-me! Por que você não se defende?”, questionou.

Diante do tapa, os demais peões logo levantaram o caso de agressão e expulsão. A própria atriz, no entanto, afirmou que vai embora do programa. “Foi um prazer conhecê-los. Adeus! Siga com seus jogos sujos. Eu não concordo com seus jogos sujos. Eu não suporto mais a violência!”, desabafou.

Após a situação, Tamires ficou aos prantos, enquanto outros aliados de Gaby tentavam fazer com que ela não desistisse do programa.

Veja abaixo o momento do tapa:

Esse tapa da gaby vai ficar na minha mente por anos #AFazenda17 pic.twitter.com/Gw2rFACy25 — messias (@messiasbreu) October 20, 2025