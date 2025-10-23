Galisteu comenta decisão de fazer documentário “Meu Ayrton” e novos projetos sobre o piloto

A série documental “Meu Ayrton”, em que Adriane Galisteu fala de seu namoro com Ayrton Senna, chegará à HBO Max em 6 de novembro. O material promete revelar detalhes nunca expostos por ela acerca de sua relação com o piloto de Fórmula 1 – e abordar o lado humano dele de forma inédita. Em entrevista à revista Quem, a apresentadora de “A Fazenda”, da Record, comentou a decisão de topar o documentário e o impacto da morte do ídolo do esporte em sua vida.

Ayrton faleceu em maio de 1994, aos 34 anos, após sofrer um acidente enquanto competia na Itália. Atualmente, Galisteu está com 52 anos – na época, tinha 21. Segundo a apresentadora, a decisão de fazer a série documental surgiu de forma natural. “Comecei a pensar nisso muito em função do que as pessoas queriam também. Eu tenho essa história contada de um jeito muito diferente no livro ‘O Caminho das Borboletas’. Eu tinha encerrado a minha relação ali. Mas ali era uma menina de 20 e poucos anos contando uma história que ela podia contar naquele momento. Qual é a grande diferença? Hoje eu posso revisitar e contar essa história profundamente de fato, sem nenhuma censura”, revelou.

Galisteu adiantou que muitas coisas que não tinham respostas serão explicadas em “Meu Ayrton”: “Ele é um homem digno de nunca ser esquecido, mas nunca ninguém contou esse lado humano dele, e humanizar um ídolo também é importante”. De acordo com a apresentadora, o que o piloto de Fórmula 1 era como pessoa também merece ser contato.

Questionada sobre o motivo de nunca evitar falar do ex-namorado, com quem ficou por cerca de um ano e meio, Galisteu contou que toca no nome dele quando faz sentido. “Quando alguém me pergunta, quando é um aniversário de vida ou de morte, eu posto nas minhas redes sociais. Ele foi muito importante na minha história. Eu nunca carreguei isso como fardo. Carrego isso como um escudo, isso me dá força”, refletiu.

Ao fazer um paralelo com passado e presente, a apresentadora demonstrou orgulho de sua história. “Quando eu olho para trás e vejo onde eu estava, onde eu cheguei e tudo que passei para ser a mulher que eu sou hoje, vejo que ele tem muito a ver com tudo isso. Então, apesar de eu andar com as minhas próprias pernas e ter traçado esse caminho que foi difícil e continua não sendo fácil, vejo que aprendi a lidar com isso com uma força que vem muito dessa história”, falou.

Já em relação à maneira como a morte de Ayrton a impactou, Galisteu enfatizou que a tragédia lhe deu fome de viver. “Me deixou a urgência de realizar sonhos e acho isso um presente. Porque a gente às vezes esquece que a vida já está sendo vivida e fica esperando sempre o melhor momento para as coisas. Não tem esse melhor momento e não vai chegar. Nunca vai ser o melhor momento para você ser mãe, nunca vai ser o melhor momento para você mudar de emprego, sair de um casamento falido, começar tudo de novo… Nunca vai ter essa hora. Então, ou você faz a hora acontecer, ou você vai se lamentar depois”, destacou a apresentadora.

Por fim, Galisteu compartilhou que há a possibilidade de escrever um novo livro que aborde sua história com o piloto de Fórmula 1. “Talvez sim, com esse meu olhar de hoje. Por que não fazer esse livro com um capítulo à parte. É um projeto. Assim como também seria um projeto transformar essa história em um romance real, com uma dramaturgia mesmo, sabe? Com uma atriz me interpretando. Eu acho que também merece. É uma história tão bonita, apesar dela ser difícil e doída. É um conto de fadas às avessas”, declarou.