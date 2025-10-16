Galpão pega fogo e gera incêndio de grandes proporções no centro de SP

Um depósito de recicláveis pegou fogo e deu início a um incêndio de grandes proporções na tarde desta quinta-feira (16/10), na Rua Sinumbu, no bairro da Liberdade, no centro de São Paulo.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 17h41 e mobilizou nove viaturas e 28 bombeiros. No local, as equipes constataram “muito fogo no local”. Além disso, muita fumaça é vista na região.
Até o momento desta publicação não há informações sobre vítimas no local. O endereço está isolado e interditado.
Matéria em atualização