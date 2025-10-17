17/10/2025
Universo POP
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira

Gambá com visual diferenciado surpreende alunos em Blumenau

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
gamba-com-visual-diferenciado-surpreende-alunos-em-blumenau

Quem passou pelo campus 1 da Universidade Regional de Blumenau (FURB) no dia 13 de outubro se deparou com um visitante inusitado: um gambá de pelagem branca revirando o lixo em busca de comida.

Leia também

O registro, feito por estudantes, viralizou nas redes sociais e levantou curiosidade sobre o motivo da coloração diferente do animal. Um perfil do Instagram chamado Fauna de Blumenau postou o vídeo do animalzinho.

Clique aqui para seguir o canal do Metrópoles Vida&Estilo no WhatsApp

O bicho é da espécie gambá-de-orelha-preta (Didelphis aurita) e apresenta leucismo, uma condição genética rara.

Não é albinismo

O leucismo é uma mutação genética que impede a produção total de melanina em algumas partes do corpo. Diferente do albinismo, o animal mantém áreas escuras e olhos normais, já que a pigmentação não desaparece por completo.

Essa característica, embora curiosa, pode representar um risco na natureza. A cor clara deixa o animal mais visível a predadores e mais vulnerável à exposição solar. Ainda assim, casos como esse são raros e chamam atenção justamente por isso.

Animais silvestres em ambiente urbano

A aparição de gambás e outras espécies silvestres em áreas urbanas é cada vez mais comum em Santa Catarina. Cidades com parques e matas próximas, como Blumenau, acabam servindo de refúgio para animais que buscam abrigo e alimento.

O comportamento do gambá flagrado na FURB é típico: procurar restos de comida em lixeiras é uma forma de adaptação a ambientes modificados pelo ser humano.

Gambá de orelha pretaEsse é um exemplo de gambá da mesma espécie, porém sem o leucismo

Entenda:

  • Leucismo é a perda parcial da pigmentação; diferente do albinismo.
  • A condição é rara em mamíferos silvestres.
  • O maior risco é porque a coloração clara facilita a visualização por predadores.
  • Quando avistar um bichinho como esse, o ideal é observar à distância e avisar órgãos ambientais.
  • Os gambás ajudam no controle de insetos e pragas.

Convivência e respeito à fauna

Gambás são importantes para o equilíbrio ecológico, já que consomem insetos, frutos e até pequenos roedores, e por isso ajudam no controle natural de pragas.

Esses bichinhos raramente representam perigo e não devem ser provocados. Caso apareçam em locais movimentados, o recomendado é acionar órgãos ambientais ou o centro de zoonoses da cidade, que podem avaliar se há necessidade de resgate.

O gambazinho branco de Blumenau pode ter chamado atenção pela aparência, mas também despertou um olhar mais atento para a biodiversidade que ainda existe nos espaços urbanos.

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost