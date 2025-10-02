Gangue da aliança: Polícia Civil faz operação contra assaltantes em SP

A Polícia Civil de São Paulo realizou, no início da noite desta quinta-feira (2/10), uma operação contra criminosos que se disfarçam de entregadores para roubar relógios e alianças na capital.

Agentes do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope) e o Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) foram direcionados para endereços na zona sul da cidade apontados como rotas de fuga dos assaltantes e com altos índices de crimes.

Informações sobre prisões outras ocorrências não foram divulgados até a publicação desta reportagem.

Falsos entregadores

Criminosos se disfarçam de entregadores de aplicativos para praticar roubos à mão armada e levar dinheiro, celulares e relógios de pedestres ou passageiros de veículos em bairros nobres de São Paulo.

Vídeos compartilhados em redes sociais mostram a ação dos assaltantes. Geralmente, a primeira abordagem é feita por um bandido de moto, que leva uma mochila de entregas de algum aplicativo. Depois que esse criminoso rende a vítima, no carro ou na calçada, é comum que apareça outro assaltante para dar cobertura, também armado. Veja vídeo:

Uma das últimas vítimas foi o deputado estadual Delegado Olim (PP-SP), que estava em um carro acompanhado do delegado Artur Dian. Eles foram abordados na Avenida Angélica, em Higienópolis, quando o motoqueiro pediu que entregassem os relógios. Dian reagiu e matou a tiros o assaltante, de acordo com Olim.

“Seguiram a gente da saída da churrascaria Rodeio nos Jardins e vieram nos pegar na Avenida Angélica. Acho que, no meio do caminho, ele recebeu a arma para nos assaltar”, contou o deputado ao Metrópoles.

Depois de tantos roubos em bairros como Jardins, Moema e Higienópolis, na Zona Sul de São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) lançou, há duas semanas, a Operação Capital Mais Segura, para prevenir e reduzir esse tipo de crime. Com esse objetivo, policiais civis têm feito blitze para abordar e revistar motociclistas em diferentes bairros da capital paulista.