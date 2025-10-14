14/10/2025
Universo POP
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta terça-feira
O calendário dos bombeiros australianos está de volta; renda vai para causas beneficentes
Homem usa IA para criar filme da Disney e pedir namorada em casamento
Marido de Rogéria Rocha, pastor lidera Conferência de Adoração da Videira Church em outubro
Casal que se conheceu jogando Free Fire se encontra pela primeira vez e vídeo viraliza
Satélites de Elon Musk começam a cair na Terra e risco de atingir pessoas cresce 61%
Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos

Gangue de pichadores: décimo suspeito é preso e dois estão foragidos

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
gangue-de-pichadores:-decimo-suspeito-e-preso-e-dois-estao-foragidos

Outro membro de uma gangue de pichadores responsáveis por vandalizar locais e monumentos históricos de Brasília (DF) foi preso na tarde desta segunda-feira (13/10) durante a operação Dark Moon, iniciada no dia 8 de outubro. Com ele, já são dez presos pela polícia.

Dois dos suspeitos ainda não foram capturados, são eles: Paulo Henrique Ribeiro e Alexandria e Juliano Santos de Matos (fotos em destaque). Quem tiver informações sobre os foragidos devem ligar imediatamente ao número 197 da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

A PCDF deflagrou a operação com o objetivo de acabar com duas das principais gangues de pichação que atuam na capital brasiliense, a Legião Unidade pela Arte (Lua) e Grafiteiros Sem Lei (GSL), organizações rivais que disputam espaço na cidade e fama no submundo da pichação.

Leia também

A coluna Na Mira apurou que os membros dos grupos fazem uma espécie de “competição radical”. A notoriedade entre os integrantes das gangues está associada ao local em que cada pichador consegue deixar sua marca: quanto mais alto e arriscado o ponto escolhido, ou mais vigiado é o local, maior o prestígio conquistado.

Os criminosos já vandalizaram prédios públicos, postos da Polícia Rodoviária Federal (PRF); da PCDF; Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT); e duas vezes a ponte JK, em ações que a corporação classifica como uma clara afronta às instituições. De acordo com as investigações havia um plano de pichar também o edifício do Congresso Nacional.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost