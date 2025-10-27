gangue-do-whisky-arromba-lojas-de-madrugada-e-rouba-bebidas-importadas

Uma quadrilha especializada em roubos a supermercados foi alvo de uma ofensiva da Polícia Civil do Rio de Janeiro (RJ) na manhã desta segunda-feira (27/10). Durante a ação, os investigadores cumpriram um mandado de prisão. Um dos alvos fugiu ao avistar as equipes, abandonando o filho de 11 anos no imóvel em que estava.

De acordo com a investigação, da 82ª Delegacia de Polícia (Maricá), o grupo agia durante a madrugada e invadia supermercados de grande porte. Os criminosos arrombavam os cofres e subtraíam bebidas de alto valor, como whisky importado, além de dinheiro e outros produtos.

Ficou constatado que a quadrilha foi responsável por assaltos em cidades como Resende, Maricá, São Gonçalo, Macaé, Teresópolis e outras regiões do estado, causando prejuízos significativos aos empresários locais.

Um jipe de luxo foi apreendido na operação

Segundo a PCERJ, os criminosos teriam tacado a polícia

A operação, batizada de “Royal Salute”, foi deflagrada para cumprir quatro mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos alvos. Durante a ação, um assaltante foi preso e bebidas, uma arma de fogo e um jipe de luxo blindado foram apreendidos.

Um dos suspeitos conseguiu fugir do cerco policial, abandonando no imóvel o próprio filho, de apenas 11 anos. A criança foi acolhida com segurança e está sob acompanhamento das autoridades competentes. Em um segundo imóvel, um homem foi capturado.

As diligências continuam com o objetivo de localizar e prender os demais integrantes da quadrilha, além de identificar a origem e o destino dos produtos roubados.