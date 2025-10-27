27/10/2025
Universo POP
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair
“Coagida”, diz advogado sobre denúncia de Marcela Tomaszewski contra Dado Dolabella
Passa ou Repassa: pergunta sobre água deixa participantes sem resposta
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta segunda-feira
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha

Gangue do whisky arromba lojas de madrugada e rouba bebidas importadas

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
gangue-do-whisky-arromba-lojas-de-madrugada-e-rouba-bebidas-importadas

Uma quadrilha especializada em roubos a supermercados foi alvo de uma ofensiva da Polícia Civil do Rio de Janeiro (RJ) na manhã desta segunda-feira (27/10). Durante a ação, os investigadores cumpriram um mandado de prisão. Um dos alvos fugiu ao avistar as equipes, abandonando o filho de 11 anos no imóvel em que estava.

De acordo com a investigação, da 82ª Delegacia de Polícia (Maricá), o grupo agia durante a madrugada e invadia supermercados de grande porte. Os criminosos arrombavam os cofres e subtraíam bebidas de alto valor, como whisky importado, além de dinheiro e outros produtos.

Leia também

Ficou constatado que a quadrilha foi responsável por assaltos em cidades como Resende, Maricá, São Gonçalo, Macaé, Teresópolis e outras regiões do estado, causando prejuízos significativos aos empresários locais.

2 imagensSegundo a PCERJ, os criminosos teriam tacado a políciaFechar modal.1 de 2

Um jipe de luxo foi apreendido na operação

Divulgação/PCERJ2 de 2

Segundo a PCERJ, os criminosos teriam tacado a polícia

Reprodução / PCERJ

A ação policial

A operação, batizada de “Royal Salute”, foi deflagrada para cumprir quatro mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos alvos. Durante a ação, um assaltante foi preso e bebidas, uma arma de fogo e um jipe de luxo blindado foram apreendidos.

Um dos suspeitos conseguiu fugir do cerco policial, abandonando no imóvel o próprio filho, de apenas 11 anos. A criança foi acolhida com segurança e está sob acompanhamento das autoridades competentes. Em um segundo imóvel, um homem foi capturado.

As diligências continuam com o objetivo de localizar e prender os demais integrantes da quadrilha, além de identificar a origem e o destino dos produtos roubados.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost