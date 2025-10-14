Gangues transformam escola no DF em zona de guerra: “Será mata-mata”

O clima de tensão e medo tomou conta de uma escola da rede pública de ensino do Distrito Federal, na Expansão do Setor O, em Ceilândia. Imagens obtidas com exclusividade pela coluna Na Mira revelam cenas alarmantes: adolescentes, com idades entre 14 e 16 anos, exibem canivetes e facas retráteis dentro do ambiente escolar, enquanto trocam ameaças de morte pelas redes sociais.

Nos vídeos, um dos garotos aparece sacando um punhal com lâmina retrátil, simulando um ataque contra um suposto rival. Ele realiza movimentos bruscos, como se estivesse em uma briga real, enquanto colegas assistem e gravam a cena com celulares. Em outro registro, um estudante segura uma faca dentro da sala de aula, com aparente naturalidade.

Leia também

A sequência de imagens mostra ainda paredes pichadas com símbolos e nomes de grupos rivais — indícios de uma disputa territorial que ultrapassou os limites das ruas e invadiu o espaço escolar.

Veja as imagens:

“Vai ter mata-mata”

Nas redes sociais, as mensagens trocadas entre os adolescentes são carregadas de ódio e provocação. Os grupos, que se autodenominam “gangues rivais”, usam perfis falsos e apelidos para se identificar. Entre os posts, há ameaças explícitas: “Vai ter mata-mata”; “Hoje a gente acerta as contas”; e “Tu vai ver o que acontece com traidor”.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, os estudantes combinam encontros para se enfrentarem dentro e fora da escola, escolhendo horários de entrada e saída das aulas. Procurada pela coluna, a Secretaria de Educação do Distrito Federal informou que a tomou conhecimento, em 22 de setembro, de imagens que circulavam nas redes sociais mostrando estudantes portando facas nas dependências da unidade escolar.

“Assim que a equipe gestora tomou conhecimento do fato, os alunos envolvidos foram prontamente identificados e os responsáveis convocados. Em situações que envolvem estudantes como autores de condutas que possam configurar atos infracionais, as escolas seguem os procedimentos previstos no Regimento Escolar da rede pública de ensino. As medidas adotadas são de caráter pedagógico e podem incluir advertência, suspensão e outras ações educativas. A secretaria ressalta que não houve qualquer ocorrência de agressão física ou esfaqueamento”, apontou a pasta.

A pasta finaliza a nota afirmando que a rede pública de ensino do DF não tolera comportamentos que coloquem em risco a integridade da comunidade escolar e que todas as medidas administrativas e pedagógicas cabíveis foram adotadas.