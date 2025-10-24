Ganha-se eleição pela esquerda. Governa-se pela direita, ensina Lula

De Lula, os que se lhe opõem seguirão dizendo sem descanso que ele montou um governo de esquerda, embora tenha sido eleito com uma parcela dos votos da direita não bolsonarista. Não fosse a direita que se apresenta como civilizada, Bolsonaro, que perdeu por pouco, teria sido reeleito. Pois é. Lula, esse ingrato.

Convenhamos: não foi bem assim.

Dos 37 ministros iniciais de Lula, 10 eram do PT; 10 sem partido; 3 do MDB; 3 do PSD; 3 do PSB; 2 do PDT; 2 do União Brasil; 1 do Republicanos; 1 da Rede; 1 do PSOL e 1 do PC do B. Mais um ministério foi criado desde então: o do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

Ora, dirão os insatisfeitos: os ministérios mais importantes foram destinados ao PT. Bem, queriam o quê? Lula fundou o PT. O partido sempre o apoiou sem claudicar. Nos últimos dois anos, não foi por falta de convite que partidos do centro e da direita se recusaram a fazer parte do governo. Foi por falta de vontade.

É mais do que razoável, a menos de um ano da eleição, que Lula queira se cercar de auxiliares dispostos de fato a apoiá-lo em sua tentativa de obter o quarto mandato. Daí a substituição dos que o apoiam, mas não lhe trazem votos. Daí a nomeação de Guilherme Boulos (PSOL-SP) para a Secretaria-Geral da Presidência.

Boulos é filho dos movimentos sociais e por eles se elegeu deputado federal. Amparado por eles, disputou a prefeitura de São Paulo, o governo de São Paulo, e o Senado. Lula deu a Boulos a missão de pôr o governo nas ruas, aproximá-lo de quem está distante. Nesse meio, o PT já foi mais forte no passado.

O governo inclina-se para a esquerda com a entrada de Boulos nos seus quadros? Inclina-se. Mas isso corresponde ao que o próprio Lula gosta de repetir em conversas reservadas: eleição se ganha pela esquerda; governo se toca pela direita, como o violino. Foi o que ele aprendeu desde que se elegeu pela primeira vez em 2002.

Em sua visita a Indonésia, a caminho da Malásia onde deverá reunir-se com Donald Trump, Lula anunciou que será candidato a presidente no próximo ano. A novidade é que desta vez não condicionou a candidatura ao seu estado de saúde. Ninguém melhor do que ele para defender seu governo, ganhe ou perca.

Está mais para ganhar se a eleição fosse hoje, só que não é.

