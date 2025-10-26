“Garçom, tem Pitú? Traz”: piauiense vira sensação na internet com sofrência e humor; conheça Laercia Dantas

Se você costuma assistir TikTok ou Reels, provavelmente já se deparou com os vídeos de uma mulher loira que toca teclado e solta a voz, mas não sem antes perguntar ao garçom se tem Pitú e se seu amor deu uma passadinha no bar. Os vídeos viralizaram e foram parar até no Instagram de Carlinhos Maia. Mas, afinal, quem é essa cantora que mistura talento e humor?
A voz por trás do viral é Laercia Dantas, natural de Picos, no Piauí, que já divertia os seguidores com vídeos engraçados ao lado do marido. Em seu perfil, já havia registros tocando teclado enquanto soltava a voz e embalava sucessos já consolidados como “Dama de Vermelho” e “Casca de Bala”. Mas foi em outubro que ela conquistou a internet ao postar um cover de “Onde Anda Meu Amor”, sucesso na voz de Léo Magalhães.
No entanto, a canção ganhou uma interpretação única. Antes de soltar a voz e a batida do brega no teclado, ela interage com um “garçom” imaginário: pede a tradicional Pitú ou adapta para outras bebidas e pergunta se seu amor passou pelo bar. Quando a resposta é negativa, encena seu teatro e só então começa a tocar e cantar: “Onde anda o meu amor? Diga, por favor. O que está fazendo agora?”.
O sucesso foi tão grande que Laercia transformou “Garçom, tem pitú?”, em marca registrada, usando-o para dar ritmo a outros covers e criar sua identidade. Ela também lançou uma música própria no YouTube, que já soma 88 mil visualizações. Nas redes sociais, o impacto é ainda maior: no TikTok, os vídeos chegam a 1 milhão de curtidas, enquanto no Instagram alguns já ultrapassam 5 milhões de visualizações.
Aliás, o bordão continua rendendo frutos, já que os covers de Laercia chegaram até Carlinhos Maia. “O garçom, tem pitú? Traz! Cara, eu tô viciado, olha… meteu um teclado, cantou um brega, acabou! Minha alma de raparigueiro vai para put* que pariu”, brincou. “Ela tá bem viralizada. Meu irmão, vocês precisam conhecer essa mulher.” Carlinhos ainda afirmou que pretende convidá-la para cantar em sua casa.